Спектакль-урок об имении Раневской покажут в Московском Молодежном Театре

20 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Вишнёвый сад".
Автор: А. П. Чехов
Постановка: В. Спесивцев
В Московском молодежном театре уже много лет с большим успехом идет пьеса А. П. Чехова "Вишневый сад".
Сюжет "Вишнёвого сада" известен всем, кто учился школе, — продажа за долги имения помещицы Раневской, конец старого уклада жизни. Имение покупает управляющий Ермолай Лопахин, вырубает сад и собирается продавать землю под дачные участки. Раневская уезжает в Париж.
"Вишневый сад" в Московском молодежном театре выглядит особенным, в ней есть какое-то скрытое обаяние, какой-то нерв и чувствуется неизжитая потребность в действии, движимом скрытыми внутренними токами, в размытом сюжете и сосредоточенности на душевных страданиях героев.
"Вишневый сад" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут
12+
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