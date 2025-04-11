Дама с камелиями: в Театре на Трубной покажут спектакль о зове сердца

18 и 28 апреля в Театре на Трубной проедет спектакль "Дама с камелиями".
Куртизанка Маргарита Готье ведет праздный образ жизни, присущий любителям светских вечеров. Она окружена вниманием, ей делают комплименты, рядом всегда есть восхищенные мужчины, но внутри героини — ощущение пустоты. Знакомство с Арманом Дювалем дарит ей надежду на иную жизнь. Сможет ли Маргарита прислушаться к зову сердца, если на пути к истинной любви появляется так много преград?
В главной роли — Валерия Ланская.
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Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.