Дама с камелиями: в Театре на Трубной покажут спектакль о зове сердца

0:37 Your browser does not support the audio element. Культура

18 и 28 апреля в Театре на Трубной проедет спектакль "Дама с камелиями".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями

Куртизанка Маргарита Готье ведет праздный образ жизни, присущий любителям светских вечеров. Она окружена вниманием, ей делают комплименты, рядом всегда есть восхищенные мужчины, но внутри героини — ощущение пустоты. Знакомство с Арманом Дювалем дарит ей надежду на иную жизнь. Сможет ли Маргарита прислушаться к зову сердца, если на пути к истинной любви появляется так много преград?

В главной роли — Валерия Ланская.