Спектакль Не покидай меня вошёл в сотню лучших спектаклей сезона 2023-2024

Московский театр-студия Всеволода Шиловского вновь получил высокую оценку от профессионалов театра за пронзительную постановку "Не покидай меня" — спектакль по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева официально вошёл в топ-100 лучших спектаклей сезона 2023-2024 по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая маска", которая проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Не покидай меня

Также режиссёрская работа народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского в 2024 году удостоилась театральной "Премии МК" в категории "Выбор главного редактора".

"Не покидай меня" — история, основанная на реальных событиях, произошедших на Белорусском фронте во время Великой Отечественной войны. Всеволод Николаевич говорит, что спектакль — "о том, чего забыть нельзя" — о подвиге молодых людей, которые ценой собственной жизни спасли нашу Родину и все последующие поколения соотечественников от фашизма.

Глеб Гузей, Виктория Пархоменко, Евгения Ядрец, Арина Коренец, Юлия Латышева, Александр Гурьянов перевоплощаются в образы молодёжи 1940-х, простых ребят, которые хотели жить, дружить, любить, но война поломала их судьбы. Несмотря на страшный контекст, это постановка — жизнерадостна, светла, наполнена юмором. Она из тех, которые после просмотра оставляют в душе тепло и нежность, а ещё - чувство огромной благодарности к действующим лицам спектакля и их реальным прототипам.

Ближайшие показы драматической баллады запланированы на 9, 20 апреля и 9 мая.

Спектакль "Не покидай меня" (16+), Театр-студия Всеволода Шиловского, Продолжительность — 2 ч (с одним антрактом)