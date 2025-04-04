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В Московском Молодежном Театре покажут классику о жертве эпохи

0:48
Культура

10 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Преступление и наказание".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Преступление и наказание
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Преступление и наказание

Автор: Ф. М. Достоевский

Постановка: В. С. Спесивцев

"Преступление и наказание" — спектакль, поставленный по мотивам романа Ф. М. Достоевского, повествует нам о несчастной судьбе Родиона Раскольникова, надумавшего совершить преступление, которое оборачивается для него страданиями и суровым наказанием.

Тонкая игра актеров и уникальное музыкальное сопровождение поможет зрителю стать свидетелем жизни, преступления и наказания главного героя Раскольникова Родиона Романовича — жертвы времени и эпохи.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

12+

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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