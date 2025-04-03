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Посвящение Великой Победе: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау

3:05
Культура

"…Нет ничего страшнее фашизма!" (Юрий Грымов)

Сцена из спектакля театра Модерн Цветы нам не нужны
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Цветы нам не нужны

10 апреля в театре "Модерн" сыграют исторический спектакль Юрия Грымова "Цветы нам не нужны". Это постановка о важнейшем событии 20 века — Нюрнбергском трибунале, осудившем фашизм, и явлениях, произошедших в мире после него.

На скамье подсудимых ближайшие соратники Гитлера: Гесс, Редер, Функ, Шпеер, Ширах, Нейрат, Дёниц — семеро нацистских бонз, избежавших смертной казни. Они надевают наушники, чтобы заслушать собственные приговоры. Так начинается этот масштабный антифашистский спектакль Юрия Грымова. Но основные действия пьесы происходят уже после Нюрнберга, в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда были доставлены приговорённые к различным срокам гитлеровцы.

Что теперь они думают о фюрере, друг о друге и о самих себе? Чувствуют ли раскаяние или только злость и сожаление об упущенных возможностях?

Во время подготовки спектакля была проведена большая работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу в том числе взяты тюремные дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера, заключенного №5, отсидевшего в Шпандау 20 лет. Задача режиссёра — максимально достоверно воссоздать атмосферу тюрьмы и характеры её сидельцев, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга. И ужасах той войны: серые тумбы на сцене "Модерна" — явная отсылка к берлинскому мемориалу жертвам Холокоста.

"Цветы нам не нужны" — это ещё и ретроспектива ключевых событий послевоенного времени, с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа — кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты. Пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: Вьетнам, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, он призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа. Это честный разговор с современным зрителем".

Начало спектакля в 19:00.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Вадим Пинский,
  • Юрий Анпилогов,
  • Роман Зубрилин,
  • Александр Борисов,
  • Леонид Трегуб,
  • Александр Колесников,
  • Александр Жуков,
  • Алексей Баранов

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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