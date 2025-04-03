Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад

В Московском Молодежном Театре 9 апреля покажут спектакль "Вечера на хуторе близ…".
Автор: Н. В. Гоголь
Постановка: В. Спесивцев
В Московском молодежном театре Вячеслав Спесивцев поставил этот спектакль в духе Н. В. Гоголя, мистика, веселье, юмор и проникновение в суть человеческих пороков.
Это по-своему очень дерзкий и веселый спектакль, рискнувший вернуть зрителя в стихию "Вечеров…", увести от мистических штампов и мрачных пророчеств, погрузить в атмосферу театральной игры, живой музыки, пения и водевильного каскада.
Яркие костюмы, заразительная игра, песни и танцы под самые современные хиты, и, наконец, родные гоголевские тексты — все это дьявольски привлекательно. В общем, если не боитесь чертовщины, милости просим!
Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут
12+
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