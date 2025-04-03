Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

В Московском Молодежном Театре 9 апреля покажут спектакль "Вечера на хуторе близ…".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Вечера на хуторе близ...

Автор: Н. В. Гоголь

Постановка: В. Спесивцев

В Московском молодежном театре Вячеслав Спесивцев поставил этот спектакль в духе Н. В. Гоголя, мистика, веселье, юмор и проникновение в суть человеческих пороков.

Это по-своему очень дерзкий и веселый спектакль, рискнувший вернуть зрителя в стихию "Вечеров…", увести от мистических штампов и мрачных пророчеств, погрузить в атмосферу театральной игры, живой музыки, пения и водевильного каскада.

Яркие костюмы, заразительная игра, песни и танцы под самые современные хиты, и, наконец, родные гоголевские тексты — все это дьявольски привлекательно. В общем, если не боитесь чертовщины, милости просим!

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут

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