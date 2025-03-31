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В Петербурге стало известно, шоу Самый добрый клоун будет продолжаться

4:16
Культура

За один день, 30 марта, около 4 тысяч зрителей посмотрели юбилейный эстрадно-цирковой бенефис "Самый добрый клоун" в Санкт-Петербурге, и столько же взрослых и детей увидят это шоу в последний день тура.

Сцена из шоу Театра кошек Куклачева Самый добрый клоун
Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва
Сцена из шоу Театра кошек Куклачева Самый добрый клоун

Впрочем, проехав "караваном доброты" по городам России, участники отдалились от перспективы завершения проекта, наоборот, назначена новая дата встречи с легендой мирового цирка и его командой звёздных артистов: цирковых, эстрадных, а ещё - пушистых. 1 июня 2025 года, в День защиты детей, в Московском Театре Эстрады состоится показ представления "Самый добрый клоун".

"Кульминацией бенефиса Юрия Куклачёва в виде концертов в ДК "Выборгский" мы на самом деле ставим не точку, а многоточие в финале этого тура. Мы надеемся, дальше шоу поедет в Сибирь, на Дальний Восток, и не только, — сказал Андрей Удалов, заслуженный артист РФ, художественный руководитель тура. — Судя по заявкам, много регионов, где нас очень ждут. Надо будет разработать логистику передвижения нашего каравана доброты. И если сейчас бенефис "Самый добрый клоун" петербуржцы увидели вот в таком виде, то через год мы спектакль обновим, добавим много нового, и в несколько другом виде, надеемся, ещё раз приедем в Санкт-Петербург выступить уже в БКЗ "Октябрьский", чтобы вместить всех желающих".

Юрий Куклачёв много раз выступал в Северной столице за 60 лет артистического стажа, но в этот раз концерты были особенно трогательными, подчеркнул он. Во-первых, на этих гастролях великий клоун услышал тысячи пожеланий крепкого здоровья, слов благодарности и фраз, о том, что очень беспокоились о нём во время его болезни. Во-вторых, на сцене и в жизни в тысячах лицах была проиллюстрирована мысль о самом важном процессе в жизни — о преемственности поколений в семье и профессии, о значимости любви, дружбы между близкими, терпения и уважения между всеми людьми на земле.

Народный артист России с гордостью объявлял совместные номера с сыновьями Дмитрием и Владимиром, подчёркивая: "Это — братья Куклачёвы!" И зал, состоящий из мам, пап, бабушек, дедушек, сыновей и внуков взрывался аплодисментами. Публику буквально качало от доброго посыла, сюжетов и мастерского исполнения номеров шоу — клоунских, хореографических, эстрадных, гимнастических. Цирк во всём своём многообразии был показан на обычной концертной сцене в регионах — в этом уникальность шоу и тура, реализация которого были осуществлены при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Для меня, как режиссёра шоу, было важным показать зрителям многообразие жанров, которые можно увидеть только в цирк, а ещё гармонию между всеми видами исполнительского искусства, — подчеркнул Дмитрий Куклачёв, постановщик бенефиса "Самый добрый клоун". — Иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, эстрадные исполнители и вообще — вся наша команда, включая десятки "бойцов невидимого фронта", специалистов, работающих за сценой, работали на осуществление одной цели — удивить и порадовать зрителя, окутать теплом и добротой. И у нас получилось. Мы готовы идти в этом направлении дальше".

Показы шоу в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге показали, что люди ждут встречи с "Самым добрыми клоуном" и содружеством талантливых людей и животных — артистов "Театра кошек Куклачёва", отмечающего 35-летний юбилей. В ходе тура четвероногих участников шоу прозвали "пушистой силой России", и есть все основания полагать, что теперь она начнёт движение в разные города и веси нашей страны, чтобы придавать людям сил и радости, а ещё — дарить желание делать добрые дела.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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