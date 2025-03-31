В Петербурге стало известно, шоу Самый добрый клоун будет продолжаться

За один день, 30 марта, около 4 тысяч зрителей посмотрели юбилейный эстрадно-цирковой бенефис "Самый добрый клоун" в Санкт-Петербурге, и столько же взрослых и детей увидят это шоу в последний день тура.
Впрочем, проехав "караваном доброты" по городам России, участники отдалились от перспективы завершения проекта, наоборот, назначена новая дата встречи с легендой мирового цирка и его командой звёздных артистов: цирковых, эстрадных, а ещё - пушистых. 1 июня 2025 года, в День защиты детей, в Московском Театре Эстрады состоится показ представления "Самый добрый клоун".
"Кульминацией бенефиса Юрия Куклачёва в виде концертов в ДК "Выборгский" мы на самом деле ставим не точку, а многоточие в финале этого тура. Мы надеемся, дальше шоу поедет в Сибирь, на Дальний Восток, и не только, — сказал Андрей Удалов, заслуженный артист РФ, художественный руководитель тура. — Судя по заявкам, много регионов, где нас очень ждут. Надо будет разработать логистику передвижения нашего каравана доброты. И если сейчас бенефис "Самый добрый клоун" петербуржцы увидели вот в таком виде, то через год мы спектакль обновим, добавим много нового, и в несколько другом виде, надеемся, ещё раз приедем в Санкт-Петербург выступить уже в БКЗ "Октябрьский", чтобы вместить всех желающих".
Юрий Куклачёв много раз выступал в Северной столице за 60 лет артистического стажа, но в этот раз концерты были особенно трогательными, подчеркнул он. Во-первых, на этих гастролях великий клоун услышал тысячи пожеланий крепкого здоровья, слов благодарности и фраз, о том, что очень беспокоились о нём во время его болезни. Во-вторых, на сцене и в жизни в тысячах лицах была проиллюстрирована мысль о самом важном процессе в жизни — о преемственности поколений в семье и профессии, о значимости любви, дружбы между близкими, терпения и уважения между всеми людьми на земле.
Народный артист России с гордостью объявлял совместные номера с сыновьями Дмитрием и Владимиром, подчёркивая: "Это — братья Куклачёвы!" И зал, состоящий из мам, пап, бабушек, дедушек, сыновей и внуков взрывался аплодисментами. Публику буквально качало от доброго посыла, сюжетов и мастерского исполнения номеров шоу — клоунских, хореографических, эстрадных, гимнастических. Цирк во всём своём многообразии был показан на обычной концертной сцене в регионах — в этом уникальность шоу и тура, реализация которого были осуществлены при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Для меня, как режиссёра шоу, было важным показать зрителям многообразие жанров, которые можно увидеть только в цирк, а ещё гармонию между всеми видами исполнительского искусства, — подчеркнул Дмитрий Куклачёв, постановщик бенефиса "Самый добрый клоун". — Иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, эстрадные исполнители и вообще — вся наша команда, включая десятки "бойцов невидимого фронта", специалистов, работающих за сценой, работали на осуществление одной цели — удивить и порадовать зрителя, окутать теплом и добротой. И у нас получилось. Мы готовы идти в этом направлении дальше".
Показы шоу в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге показали, что люди ждут встречи с "Самым добрыми клоуном" и содружеством талантливых людей и животных — артистов "Театра кошек Куклачёва", отмечающего 35-летний юбилей. В ходе тура четвероногих участников шоу прозвали "пушистой силой России", и есть все основания полагать, что теперь она начнёт движение в разные города и веси нашей страны, чтобы придавать людям сил и радости, а ещё — дарить желание делать добрые дела.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!