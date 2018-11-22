Депутат объявила мат "древним проклятием с нейролингвистикой"

Елена Драпенко, член комитета Госдумы по культуре, поделилась своими соображениями в области рэпа, нейролингвистики и древнеславянских языков. По её мнению, когда рэп-исполнитель матерится, он использует древние славянские проклятия, причём проклятия очень мощное. Оно воздействует на сознание тех, кто эти проклятия слышит. Поэтому, уверяет Драпенко, рэперы должны задуматься о том, к чему приведёт то, что они открывают рот. Как именно сказывается на сознании аудитории рэп-исполнителей древнее славянское проклятие депутат не пояснила. Но добавила, что мат не зря запрещали в домах и церквях.

Также Елена Драпенко признала обсценную лексику неотъемлемой частью языка, но отказалась признавать мат частью культуры.

Добавим, что в обсуждение спровоцировано происходящими в настоящее время запретами выступлений популярных рэп-исполнителей на том основании, что в их песнях используется нецензурная лексика. Например, в Красноярске отменили концерт рэпера Хаски, а после того, как артист забрался на машину и начал исполнять свои песни, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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