Елена Драпенко, член комитета Госдумы по культуре, поделилась своими соображениями в области рэпа, нейролингвистики и древнеславянских языков. По её мнению, когда рэп-исполнитель матерится, он использует древние славянские проклятия, причём проклятия очень мощное. Оно воздействует на сознание тех, кто эти проклятия слышит. Поэтому, уверяет Драпенко, рэперы должны задуматься о том, к чему приведёт то, что они открывают рот. Как именно сказывается на сознании аудитории рэп-исполнителей древнее славянское проклятие депутат не пояснила. Но добавила, что мат не зря запрещали в домах и церквях.
Также Елена Драпенко признала обсценную лексику неотъемлемой частью языка, но отказалась признавать мат частью культуры.
Добавим, что в обсуждение спровоцировано происходящими в настоящее время запретами выступлений популярных рэп-исполнителей на том основании, что в их песнях используется нецензурная лексика. Например, в Красноярске отменили концерт рэпера Хаски, а после того, как артист забрался на машину и начал исполнять свои песни, его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также:
Депутат против рэперов — баттл со здравомыслием
Закончились политики? СБУ взялась за рэперов
Рогозин написал рэп об Украине
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.