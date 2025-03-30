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Пушистый караван доброты прибывает в Санкт-Петербург

2:13
Культура

30 и 31 марта Санкт-Петербург, как главная кото-столица России, принимает кульминацию беспрецедентного бенефисного тура клоуна, дрессировщика кошек, народного артиста России Юрия Куклачёва.

Сцена из шоу Театра кошек Куклачева Самый добрый клоун
Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва
Сцена из шоу Театра кошек Куклачева Самый добрый клоун

Юбилейный эстрадно-цирковой бенефис "Самый добрый клоун", где впервые участвуют вся династия Куклачёвых, около 200 пушистых артистов и звезд цирка и эстрады, предварила пресс-конференция в ТАСС-Санкт-Петербург, где выступили организаторы шоу, заслуженные артисты России Дмитрий Куклачёв и Андрей Удалов.

Они рассказали, что такого грандиозного события в театральной жизни страны не было ещё никогда. Шоу подобного уровня смогло получиться только благодаря участию государства в виде Президентского фонда культурных инициатив. Около года готовилась программа, многие цирковые номера которой впервые специально адаптировали для сцены. Несколько месяцев собирали команду, включая артистов, которые являются "сливками" российского цирка. Объединили эстраду и цирк вокруг лучших номеров "Театра кошек" и цирковой звезды мирового уровня — Юрия Куклачёва.

Для пушистой труппы "Театра кошек", которая гастролирует по стране специально арендовали туристический автобус 14 метров длиной, в котором полностью убрали кресла, и всё пространство которого отдали животным. В этом доме на колёсах они совершают рекордный тур: 5 тысяч км по 6 городам страны в течение двух недель.

Основная задача тура — показать шоу на благотворительной основе, до 80% билетов раздаются семьям участников СВО, ребятам из детских домов, интернатов.

Эстрадно-цирковой бенефис "Самый добрый клоун" вызывает невероятный зрительский интерес: 14 тысяч человек уже посмотрели спектакль в Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а заявок на билеты при этом поступило 42 тысячи, втрое больше, чем смогли вместить концертные залы.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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