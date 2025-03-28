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В Театре МОСТ напомнили: люби искусство в себе

2:42
Культура

В Международный День Театра на Основной сцене состоялся региональный тур театрального направления фестиваля "Московская студенческая весна", который собрал около 30 талантливых студенческих коллективов городских университетов.

День театра в театре МОСТ
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
День театра в театре МОСТ

"День и Ночь театра в Театре "МОСТ" — это площадка старта для молодых, талантливых людей, многие из которых ещё не понимают, какое бесценное благо заключается в этой любви к театру. Они, может быть, ещё не знают, но при этом чувствуют главный завет К. С.Станиславского: "Люби искусство в себе, а не себя в искусстве", — руководитель Театра "МОСТ" Ирина Большакова.

По итогам конкурсного дня жюри, в числе которого были актрисы Театра "МОСТ" Марианна Лемешко, Юлия Вергун, Полина Шашуро и Наталия Панфёрова, единогласно выбрали победителя. Свой спектакль "Ревизор" (режиссёр Полина Ибрагимова) зрителям покажет Школа Актёрского Мастерства РЭУ им. Плеханова.

Настоящим подарком для всех участников фестиваля и зрителей театра стал специальный показ спектакля "Я — Булат Окуджава" Георгия Долмазяна.

По завершении показа к теме студенческих театров всех гостей мероприятия привлекли участники круглого стола "Студенческое театральное творчество. Зачем оно?". Руководитель Театра "МОСТ" Ирина Большакова и художественный руководитель Евгений Славутин поделились воспоминаниями об истории Студенческого театра МГУ и о прочной связи и родстве с Малым театром. В оживлённом диспуте о роли студенческих театральных коллективов приняли участие также известный литературовед и писатель, профессор кафедры всемирной литературы МПГУ Евгений Жаринов, руководитель ПРОМО Вечевой орден, эксперт Росмолодёжь. Гранты Ольга Родина и директор Центра развития кампусной экосреды, доцент кафедры социальных наук и технологий Университета МИСИС Дмитрий Хорват.

"Надо забыть о том, что все, кто приходят в студенческий театр, должны стать профессионалами. Никто никому ничего не должен. Захочет стать — станет, не захочет — и так сможет быть счастливым. Неважно также, студенческий театр или не студенческий. У любого театра есть одна главная задача — дать вам бессмертие", — Евгений Жаринов.

Празднование Дня Театра продолжится 28 марта показом спектакля "Ревизор" и постановки Театра "Товарищи" "Мы росли на 4-ой Мещанской", возвращающей нас к теме весны, свободы и "оттепели".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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В Театре МОСТ напомнили: люби искусство в себе
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