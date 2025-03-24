30 марта на сцене театра Модерн развернутся межгалактические баталии

30 марта в Московском драматическом театре "Модерн" состоятся сразу два показа музыкального спектакля для всей семьи "Вселенная Руми". Это совершенно новая постановка в репертуаре театра. Создатели называют ее первым в России космическим мюзиклом. Во "Вселенной Руми" есть все, что так любят поклонники фантастического жанра, — космос, инопланетяне, трехметровые роботы, огнедышащие драконы.
Спектакль создан по книге Алексея Шошева об инопланетном герое Руми и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Алексей Шошев является также композитором, написавшим музыку к спектаклю.
"Самая сильная магия заключена в добрых словах и искренних поступках", — говорит один из героев мюзикла. И это главный лейтмотив "Вселенной Руми". Сюжет прост и понятен даже самым маленьким зрителям. Возрастная категория 6+. А визуальные эффекты и живые трансформеры впечатлят даже самых искушенных пап и мам.
Вместе с героями зрители путешествуют в иные измерения в поисках волшебного амулета, становятся свидетелями космических баталий, открывают новые планеты. Благодаря уникальным костюмам и мультимедийным эффектам фантастика превращается в реальность, и космос, действительно, становится ближе. За визуальную часть спектакля отвечал худрук театра "Модерн" Юрий Грымов, он выступил в роли художника-постановщика. В качестве режиссера мюзикла на сцене "Модерна" дебютировал актер театра Вадим Пинский, известный по ролям в постановках Юрия Грымова "Скотный двор", "Цветы нам не нужны", "Иуда".
В спектакле задействованы актеры театра "Модерн" и приглашенные артисты.
Художник-постановщик: Юрий Грымов.
Режиссер: Вадим Пинский.
В ролях:
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