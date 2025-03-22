Как распознать, что у вас дома есть настоящее сокровище: три способа оценить картину

Некоторые счастливчики буквально обнаружили неожиданное богатство у себя дома. Истории о людях, которые обнаружили на чердаках, в гаражах или на блошиных рынках картины огромной ценности, не редкость.
На чердаке как-то раз была найдена картина старого мастера: в 2014 году на чердаке французского загородного дома была обнаружена картина, которая оказалась работой итальянского мастера Караваджо.
Эта картина, известная как "Юдифь и Олоферн", позднее была оценена в несколько миллиардов.
Моне за несколько долларов: американка купила подержанную картину, которую посчитала обычным украшением. Через несколько лет она обнаружила, что это оригинал Клода Моне. Аукционный дом продал работу более чем за 30 миллионов долларов.
Вполне вероятно, что у вас на стене тоже висит картина с неожиданно высокой стоимостью. Особенно если оно датируется первой половиной XX века или является работой одного из ранее недооцененных художников.
Так что если у вас дома есть старая картина, вам лучше отдать ее на оценку. Может оказаться, что вы являетесь владельцем спрятанного сокровища стоимостью в десятки миллионов рублей.
Жи́вопись — наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
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