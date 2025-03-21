В Новом театре проходит серия премьерных показов

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В Новом Театре проходит серия премьерных показов спектакля "Хорошие фото" в постановке Эдуарда Боякова. В основе постановки пьеса Ольги Погодиной-Кузминой, посвященная российским бойцам — участникам СВО.

Фото: Пресс-служба Нового театра Спектакль Хорошие фото в Новом Театре

Пьеса создана в рамках программы "СВОи. Непридуманные истории" в ходе лаборатории "Актуальная драматургия о специальной военной операции" Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ"). Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Спектакль выпущен при поддержке фонда "Защитники Отечества", проекта "Киберлюди" и компании "Моторика".

Новый Театр с момента своего создания готовился к постановке спектакля на тему сегодняшних исторических событий. Было важно раскрыть данную тему в максимально высоком художественном разрешении. Шел поиск драматургии, которая отвечала бы этим требованиям. В результате этого поиска была выбрана пьеса Ольги Погодиной-Кузминой "Хорошие фото с поминок" — не конъюнктурная агитка, а ярчайшее явление современной литературы. Невыдуманная история, реальный герой, правдивые детали текста соединились в спектакле Эдуарда Боякова с ярко выраженной театральностью, воплощенной в принципиально не бытовой, метафоричной художественной форме.

Главный режиссерский прием — сочетание предельно условного и предельно безусловного. Узнаваемые реалии госпиталя, тренажеры реабилитационного спортивного зала, настоящее распахнутое на улицу окно, из которого, к изумлению, зрителей появляется героиня Анастасии Алехиной, абсолютно реальный герой в инвалидном кресле. Павел Устинов в роли Коли Чернобровкина получил на специальной военной операции тот же опыт, что и его жизненный прототип: война, бои, ранение, госпиталь… Эта достоверность действует на зрителей ошеломляюще. И вдруг — слом шаблона, рывок в иную реальность. Снайпер Дима — герой Егора Пискунова — и без того необычный парень, вдруг превращается в остраненного комментатора, в устах которого бесстрастные репортажи с места боевых, становятся космическими пророчествами.

Есть и еще один пласт, придающий спектаклю метафорический объем: своеобразный танцевальный рисунок Никиты Мошкова и Кристины Горбуновой. Это тоже комментарий — но уже безмолвный, пластический.

Музыкальное и звуковое оформление — третий прием выхода за пределы документальной повести: "говорящий" саксофон Сергея Летова так же, как и танец, обходится без слов. Но смыслы, которые он сообщает, внятны и понятны каждому.

После предпремьерного показа состоялась встреча с творческой группой спектакля. В диалоге со зрителями участвовали Эдуард Бояков, Ольга Погодина-Кузмина, Павел Устинов. Особое отношение зала вызвал Николай Чернобровкин — ветеран боевых действий, боец группы "Вагнер", инвалид, обладатель боевых наград, ставший прототипом героя спектакля "Хорошие фото".

Ольга Погодина-Кузмина, автор пьесы:

Мы живем на сломе эпох, когда обветшали и рухнули казавшиеся незыблемыми прежние смыслы. Таков исторический процесс. Вот здесь присутствуют коллеги, которые, как и я, являются участниками "Союза 24 февраля", объединения писателей-патриотов, которые выбрали быть со своим народом и страной, а не с литературной тусовкой. Сегодня литераторы воюют, возят на Донбасс гуманитарную помощь, пишут программные статьи о важных, наболевших проблемах в нашей культуре. А главная проблема — навязанная нам вторичность, роль "догоняющего", идея некоего прогресса идей и форм, которые должны быть заимствованы непременно с "передового Запада". Но давайте будем помнить, что русская земля родила как минимум двух писателей, которые до сих пор считаются лучшим достижением мировой культуры и монетизируются лучше всех прочих авторов всех континентов. Это Толстой и Достоевский. Они до сих пор приносят нам огромные дивиденды, и моральные, и материальные. Поэтому в культуру нужно вкладывать не только деньги, но еще и веру, и самоуважение. Нужно ценить современную литературу, это поле важнейшей битвы за умы людей. Либеральные смыслы сегодня истощились. Нужно вернуться к себе, вернуться к своему языку, к своим песням, к своим мифам и героям, которые сегодня, как говорит один из персонажей спектакля "отодвигают войну от России.

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик:

Тема СВО, которую мы раскрываем в спектакле, невероятно важная, невероятно сложная. При этом спектакль — всегда художественное произведение, которое выстроено по эстетическим законам, а не по законам газетного репортажа или политического ток-шоу. Поэтому все, что касается боли, политики, истории — все внутри эстетики. Для меня сегодня очень необычный день, сложный. Это на самом деле была сложная работа. Огромное количество неожиданностей. При том, что пьеса, когда ее читаешь, производит впечатление "легкой", как бы "простой". И она меня этим зацепила, показалась сделанной в русле "новой драмы". Но в результате работа получилась совершенно другой. Потому что смыслы и послание, заложенные в этой пьесе и в этом спектакле, кардинально отличаются от того, что было раньше. Собственно, как история, которая творится сегодня, беспрецедентна. В спектакле есть несколько раз повторяющаяся реплика одного из героев. Он — боец, сослуживец главного героя, десантник. И вот он говорит: "Штабные не поймут". Мы хотели, чтобы нас поняли не только "штабные", но и мирные. То есть, мы с вами, те, за кого идет сегодня сражение.

Павел Устинов, исполнитель главной роли, ветеран боевых действий:

Благодарен за то, что позвали меня, что мы вместе сделали спектакль. Это была огромная работа. Конечно, было невероятно сложно репетировать. И внутренне все это переживать снова и снова, потери товарищей… Это всегда тяжкий груз, который будет со мной всю жизнь. Просто это надо осмыслить и жить дальше. И мне нравится, что Коля Чернобровкин как раз занимается этой памятью, увековечением людей, которые делают большое дело, касающееся каждого из нас.

Николай Чернобровкин, ветеран СВО, прототип главного героя:

Признаюсь, когда смотрел первый раз, плакал. Спасибо огромное ребятам — актерам. Играли очень хорошо. Действительно, почти так же все и происходило. Был в госпитале. Ампутировали ногу. И она болела ужасно. Ни уколы, ничто не помогало. Пытался читать книги, отвлечься, смотреть кино на телефоне, еще что-то. Чай, спирт успокоительный приносили. Буквально 5-10 минут и все, и заново. Просто боли адские. И тут, получается, позвонила жена друга и говорит: так и так, погиб Егор. Я говорю, я все организую, все сделаю. Два дня на телефоне я занимался, это все дистанционно. Друзья помогали. Мы решили, что нужно было сделать кремацию, чтобы разделили прах. Он сам с Иркутска. И одну урну захоронить, а другую развеять на реке Ангара. И все так и сделали. Ребята помогли.

Зрители активно участвовали в беседе. Звучали не столько вопросы, сколько эмоциональные комментарии, слова благодарности в адрес постановщиков спектакля и тех реальных героев, о которых рассказывал спектакль. Говорили также о том, что спектакль "Хорошие фото" непременно должен иметь активную прокатную жизнь. Его должны увидеть люди, в том числе, молодые, потому что в нем проявлен настоящий герой нашего времени. Не выдуманный, а реальный.

Премьерные показы в Новом Театре: 20, 23, 25, 26 марта

Автор — Ольга Погодина-Кузмина

Режиссер-постановщик — Эдуард Бояков

Художник — Дарья Кычина

Хореограф — Никита Мошков

В спектакле использована музыка Сергея Летова

В ролях:

Павел Устинов,

Михаил Сиворин,

Егор Пискунов,

Анастасия Алехина,

Эрен Гаджиев,

Евдокия Германова,

Никита Мошков,

Кристина Горбунова.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта

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