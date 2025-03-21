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Все с ног на голову переворачивают в спектакле Чужой ребенок в Театре на Трубной

0:46
Культура

1 и 29 апреля на сцене Театре на Трубной "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок

Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора — и сразу делать выводы!

В ролях:

  • Юлия Сулес,
  • Олег Кассин,
  • Анастасия Акатова,
  • Вадим Колганов/Семён Лопатин,
  • Александр Сеппиус,
  • Арсений Ветров,
  • Александр Асланян,
  • Елизавета Карякина,
  • Александр Овчинников,
  • Александра Маховикова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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