Все с ног на голову переворачивают в спектакле Чужой ребенок в Театре на Трубной

1 и 29 апреля на сцене Театре на Трубной "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.
Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора — и сразу делать выводы!
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Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.