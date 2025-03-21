Все с ног на голову переворачивают в спектакле Чужой ребенок в Театре на Трубной

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1 и 29 апреля на сцене Театре на Трубной "Чужой ребенок" — комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок

Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!" И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора — и сразу делать выводы!

В ролях:

Юлия Сулес,

Олег Кассин,

Анастасия Акатова,

Вадим Колганов/Семён Лопатин,

Александр Сеппиус,

Арсений Ветров,

Александр Асланян,

Елизавета Карякина,

Александр Овчинников,

Александра Маховикова.