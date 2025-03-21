В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о вечном споре всего человечества

29 марта в 18:00 часов в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Отцы и дети".
Автор: И. С. Тургенев
Постановка: Вячеслав Спесивцев
Противоречия молодого и старшего поколений — это вечный спор нашего с вами человеческого общества. Через время и историю, через добро и зло, через дружбу и предательство, через любовь и коварство предстоит пройти зрителю, приняв на себя роль слушателя и читателя бессмертного романа Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети".
В спектакле сохранены авторский текст и стилистика романа, что особенно важно для тех, кто сейчас "проходит" Тургенева в школе.
Постановка входит в уникальный театральный проект "Классика в классе" Народного артиста России В. Спесивцева.
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта
12+
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.