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В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о вечном споре всего человечества

0:58
Культура

29 марта в 18:00 часов в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Отцы и дети".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети

Автор: И. С. Тургенев

Постановка: Вячеслав Спесивцев

Противоречия молодого и старшего поколений — это вечный спор нашего с вами человеческого общества. Через время и историю, через добро и зло, через дружбу и предательство, через любовь и коварство предстоит пройти зрителю, приняв на себя роль слушателя и читателя бессмертного романа Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети".

В спектакле сохранены авторский текст и стилистика романа, что особенно важно для тех, кто сейчас "проходит" Тургенева в школе.

Постановка входит в уникальный театральный проект "Классика в классе" Народного артиста России В. Спесивцева.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта

12+

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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