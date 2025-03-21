В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о вечном споре всего человечества

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29 марта в 18:00 часов в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Отцы и дети".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети

Автор: И. С. Тургенев

Постановка: Вячеслав Спесивцев

Противоречия молодого и старшего поколений — это вечный спор нашего с вами человеческого общества. Через время и историю, через добро и зло, через дружбу и предательство, через любовь и коварство предстоит пройти зрителю, приняв на себя роль слушателя и читателя бессмертного романа Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети".

В спектакле сохранены авторский текст и стилистика романа, что особенно важно для тех, кто сейчас "проходит" Тургенева в школе.

Постановка входит в уникальный театральный проект "Классика в классе" Народного артиста России В. Спесивцева.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта

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