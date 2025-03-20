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Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства

Культура

Во время инвентаризации в семейном доме в Турени аукционист фирмы из Амбуаза быстро заметил холст маслом с изображением львов. После экспертизы выяснилось, что это работа Делакруа, лидера романтизма во французской живописи XIX века.

Краски
Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краски

Войдя в гостиную продавцов, внимание аукциониста сразу же привлекла висящая там работа: холст, написанный маслом (высота 61 см, ширина 50 см), на котором изображены 7 львов в мирных позах.

"Я не мог оторвать от него глаз; можно было сразу понять, что это не просто картина. Естественно, я начал инвентаризацию с этой работы, и продавцы объяснили мне, что в их семье ходят слухи, что ее автором, возможно, был Делакруа. У меня закружилась голова", — рассказал эксперт Мало де Люссак.

Он добавил, что перевернув картину, обнаружил на холсте и раме восковую печать мастерской Эжена Делакруа, а также всю палитру масляных красок, которую использовал художник.

После этого Мало де Люссак смог забрать картину для дальнейшего исследования и экспертизы. И больше нет никаких сомнений:

"Это действительно лот 213 с торгов студии Делакруа, состоявшихся после его смерти. Мы знаем всех последующих владельцев; происхождение идеальное", — заключил эксперт.

Но аукционист, конечно, не может довольствоваться слухами, какими бы захватывающими они ни были. Он попросил разрешения осмотреть мебель в доме в поисках документов, которые могли бы подтвердить происхождение работы. И обнаружили два старых письма, подписанных экспертами по творчеству Делакруа, которые подтвердили, что мастер действительно был автором этого этюда со львами.

Уточнения

Фердина́н Викто́р Эже́н Делакруа́ (фр. Ferdinand Victor Eugène Delacroix; 26 апреля 1798, Шарантон-Сен-Морис близ Парижа — 13 августа 1863, Париж) — французский живописец, гравёр и литограф, признанный глава романтического движения в искусстве Франции, художественный критик; 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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