Династия Куклачёвых побывала в гостях у Йошкиного кота

3:24 Your browser does not support the audio element. Культура

На карте юбилейного тура "Самый добрый клоун" уже отмечены российские города: Казань, Набережные Челны и Йошкар-Ола. 3500 зрителей увидели эстрадно-цирковое шоу — такие итоги подведены после показа в Марийской столице, родине Йошкиного кота. Впереди — Чувашия, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, и счастливые улыбки детей и взрослых, потому что их ждёт встреча с легендой мирового цирка Юрием Куклачёвым, целым кошачьим зоопарком и звездами разных жанров исполнительского искусства.

Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва Юрий Куклачев и Йошкин кот

Шоу, наполненное сюрпризами с первого и до последнего номера, открывает Юрий Куклачёв. Мастер клоунады предстаёт в разных ипостасях: дрессировщик кошек, конферансье, жонглёр, певец и даже трубач! Наступает момент, когда он — писатель книг с уроками доброты, дарящий автографы. Артисты единственного в мире Театра кошек Куклачёва подстать мастеру -обладатели разных талантов. На сцене они — велосипедисты, акробаты, воздушные гимнасты, чемпионы по бегу с препятствиями и по прыжкам в высоту и с высоты. Они — каскадёры и канатоходцы, наездники и прыгуны сквозь обруч, танцоры на шаре и легкоатлеты на брусьях (во время этого номера зрители буквально лежат от смеха).

Основатель династии уверен, что животных нельзя переиграть, но создателю и исполнителю большинства номеров юбилейного шоу всё же удалось это сделать. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв, открылся публике как острохарактерный актёр. Его яркие выходы, в числе которых реприза, посвящённая Леониду Енгибарову, показали — славные традиции советского цирка живут и приумножаются.

Программа тура, объединяет и комические, и лирические номера, потому что клоуны, оказываются, умеют не только смешить, но и рассказывать пронзительные истории о жизни и любви. Выходы Владимира Куклачёва были похожи на маленькие спектакли, одним из которых стала легендарная реприза "Кот и повар", которая когда-то прославила его отца, которая делает его самого любимым клоуном современного зрителя.

Перед зрителями выступают десятки артистов — и на сцене, и в зале, и под самым куполом, и во время двух отделений, и даже в антракте. Главная особенностью шоу "Самый добрый клоун", созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — на обычных сценах концертных залов представлена адаптированная программа исключительно цирковых номеров.

"Мы собрали действительно крутую команду: это иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты. Подарков для зрителей у нас очень много, один из них — выступления любимых артистов эстрады — Азиза поёт свои зажигательные композиции, взаимодействует с публикой актёр и телеведущий Тимур Еремеев", — отмечает режиссёр-постановщик шоу Дмитрий Куклачёв.

Особой миссией эстрадно-циркового бенефиса тала благотворительность: тысячи бесплатных билетов на представления получили жители льготных категорий во всех городах тура.