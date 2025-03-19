Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо Пугачёвой: депутат предложил новую кандидатуру на звание примадонны
Штраф в 60 тысяч: почему дочь Брежневой задержали в аэропорту
Не сжигаем бензин впустую: лучшие советы для экономной езды
Качаем мышцы без тренажеров: эффективная домашняя тренировка для ленивых и занятых
Надежда Бабкина отмечает 75-летний юбилей: папа всегда говорил, что по ошибке девкой родилась
Восемь лет без поддержки: Сарик Андреасян раскрыл правду об отказе в финансировании
Секрет вечной молодости раскрыт: этот витамин замедляет старение
Лучшие места для треккинга в Сан-Паулу: куда отправиться за незабываемыми впечатлениями
Необычные соседи для клубники, о которых вы даже не подозревали

Династия Куклачёвых побывала в гостях у Йошкиного кота

3:24
Культура

На карте юбилейного тура "Самый добрый клоун" уже отмечены российские города: Казань, Набережные Челны и Йошкар-Ола. 3500 зрителей увидели эстрадно-цирковое шоу — такие итоги подведены после показа в Марийской столице, родине Йошкиного кота. Впереди — Чувашия, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, и счастливые улыбки детей и взрослых, потому что их ждёт встреча с легендой мирового цирка Юрием Куклачёвым, целым кошачьим зоопарком и звездами разных жанров исполнительского искусства.

Юрий Куклачев и Йошкин кот
Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва
Юрий Куклачев и Йошкин кот

Шоу, наполненное сюрпризами с первого и до последнего номера, открывает Юрий Куклачёв. Мастер клоунады предстаёт в разных ипостасях: дрессировщик кошек, конферансье, жонглёр, певец и даже трубач! Наступает момент, когда он — писатель книг с уроками доброты, дарящий автографы. Артисты единственного в мире Театра кошек Куклачёва подстать мастеру -обладатели разных талантов. На сцене они — велосипедисты, акробаты, воздушные гимнасты, чемпионы по бегу с препятствиями и по прыжкам в высоту и с высоты. Они — каскадёры и канатоходцы, наездники и прыгуны сквозь обруч, танцоры на шаре и легкоатлеты на брусьях (во время этого номера зрители буквально лежат от смеха).

Основатель династии уверен, что животных нельзя переиграть, но создателю и исполнителю большинства номеров юбилейного шоу всё же удалось это сделать. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв, открылся публике как острохарактерный актёр. Его яркие выходы, в числе которых реприза, посвящённая Леониду Енгибарову, показали — славные традиции советского цирка живут и приумножаются.

Программа тура, объединяет и комические, и лирические номера, потому что клоуны, оказываются, умеют не только смешить, но и рассказывать пронзительные истории о жизни и любви. Выходы Владимира Куклачёва были похожи на маленькие спектакли, одним из которых стала легендарная реприза "Кот и повар", которая когда-то прославила его отца, которая делает его самого любимым клоуном современного зрителя.

Перед зрителями выступают десятки артистов — и на сцене, и в зале, и под самым куполом, и во время двух отделений, и даже в антракте. Главная особенностью шоу "Самый добрый клоун", созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — на обычных сценах концертных залов представлена адаптированная программа исключительно цирковых номеров.

"Мы собрали действительно крутую команду: это иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты. Подарков для зрителей у нас очень много, один из них — выступления любимых артистов эстрады — Азиза поёт свои зажигательные композиции, взаимодействует с публикой актёр и телеведущий Тимур Еремеев", — отмечает режиссёр-постановщик шоу Дмитрий Куклачёв.

Особой миссией эстрадно-циркового бенефиса тала благотворительность: тысячи бесплатных билетов на представления получили жители льготных категорий во всех городах тура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Дмитрий Плотников От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Последние материалы
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Династия Куклачёвых побывала в гостях у Йошкиного кота
Надежда Бабкина отмечает 75-летний юбилей: папа всегда говорил, что по ошибке девкой родилась
Восемь лет без поддержки: Сарик Андреасян раскрыл правду об отказе в финансировании
Секрет вечной молодости раскрыт: этот витамин замедляет старение
Лучшие места для треккинга в Сан-Паулу: куда отправиться за незабываемыми впечатлениями
Необычные соседи для клубники, о которых вы даже не подозревали
Шок! Эти вещи из благотворительных магазинов могут помочь вам навести порядок в доме
В США опровергли слухи о "кнопке деактивации" на истребителях F-35
Шведский стол может испортить отпуск — эти продукты лучше обходить стороной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.