Самый добрый клоун погостил в Татарстане и направился в Марий Эл

3:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Показ эстрадно-циркового бенефиса "Самый добрый клоун" в Набережных Челнах войдёт в историю как особенный — зал в 700 мест ДК Камаз, куда пришло много семей участников СВО, принял гораздо больше детей и взрослых — приставные стулья никто не считал. Хлопали в ладоши, хохотали, подпевали, ахали от восторга, а в финале скандировали "Молодцы!" — челнинцы радушно встречали народного артиста России Юрия Куклачёва и его команду: около 200 пушистых артистов, звёзд цирка и эстрады.

Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва Эстрадно-цирковой бенефис Самый добрый клоун

Основатель династии, первый клоун на планете, который начал работать с кошками, как оказалось, ещё и трубач, а также певец, конферансье, акробат, мим и жонглёр. Подстать мастеру — его питомцы — в свете рампы делают всё, чтобы впечатлить благодарную публику. Кошки Куклачёвых на сцене — велосипедисты, акробаты, воздушные гимнасты, чемпионы по бегу с препятствиями и по прыжкам в высоту и с высоты. Они — каскадёры и канатоходцы, наездники и прыгуны сквозь обруч, танцоры на шаре и легкоатлеты на брусьях (во время этого номера зрители буквально лежали от смеха).

Говорят, животных нельзя переиграть, но создателю и исполнителю большинства номеров юбилейного шоу всё же удалось это сделать. Известный клоун и дрессировщик, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв, открылся публике как острохарактерный актёр. Его яркие выходы, в числе которых реприза, посвящённая Леониду Енгибарову, показали — славные традиции советского цирка живут и приумножаются.

Программа тура, наполненная как комическими, так и лирическими номерами, проиллюстрировала мысль: клоуны умеют и смешить, и рассказывать пронзительные истории о жизни и любви. Выходы Владимира Куклачёва были похожи на маленькие спектакли, одним из которых стала легендарная реприза "Кот и повар", которая когда-то прославила его отца, которая делает его самого любимым клоуном современного зрителя.

Публика Татарстана уже сумела оценить важную особенность бенефисного тура "Самый добрый клоун" — он соединяет все сценические жанры: цирк, эстраду и песни. Перед зрителями выступают десятки артистов — и на сцене, и в зале, и под самым куполом, и во время двух отделений, и даже в антракте. По словам режиссёра-постановщика шоу Дмитрия Куклачёва: "Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив мы смогли первый раз адаптировать к показу на обычной сцене концертных залов исключительно цирковые номера и собрать крутую команду: это иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, в том числе певица Азиза, а также актёр и телеведущий Тимур Еремеев". При этом особой миссией тура стала благотворительность: тысячи бесплатных билетов на представления получили жители льготных категорий во всех городах тура, который идёт до 31 марта: это кроме Казани и Набережных Челнов, Йошкар-Ола, Чебоксары, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.