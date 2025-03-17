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Театр МОСТ покажет биографию Булата Окуджавы как жизнь целой страны

Культура

21 марта, 3 апреля, 9 мая 19:00 в Театре "МОСТ" состоятся показы спектакля "Я — Булат Окуджава", приуроченные ко Дню рождения знаменитого автора-исполнителя, поэта, культурного деятеля нашей страны.

Сцена из спектакля театра МОСТ Я — Булат Окуджава
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля театра МОСТ Я — Булат Окуджава

Постановка представлена в жанре мокьюментари, где стирается грань между актёрской игрой и документалистикой, между временем и пространством, где каждый зритель — не наблюдатель, а участник ностальгического путешествия по биографическим вехам Булата Шалвовича.

Именно с этого спектакля стартовал образовательный проект "Культпросвет. Эпоха в лицах", в рамках которого представления предваряют документальные стендапы журналиста, ведущего новостей "Радио 7", участника команды Движения "Вдохновители" Дениса Лизина. Каждый раз зрители узнают что-то новое из жизни барда-шестидесятника.

"Жизнь Окуджавы — как будто жизнь огромной страны. Он — многонационален: полу-грузин, полу-армянин, при этом совершенно обрусевший. А ещё москвич, причём — центровой. Главное место жительства Булата Окуджавы — Арбат, 43, коммуналка, — рассказывает Денис Лизин, автор лекций проекта. — Но жил он в этом "арбатстве" только до школы, и ещё несколько лет перед войной. При этом в его жизни важную роль сыграют Тбилиси, Моздок, Калуга и Нижний Тагил — Грузия, Осетия, Центр России, Урал. И его личная география, как будто география страны".

Образовательный проект "Культпросвет" реализуется в год 25-летия Театра "МОСТ" — наследника легендарного Студенческого театра МГУ.

"Я — Булат Окуджава" (12+), 21 марта, 3 апреля, 9 мая в 19:00 в Театре "МОСТ"

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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