Вишневый сад: на сцене Московского молодежного театра спектакль-урок театрально-образовательного проекта Классика в классе

16 марта 18:00 на сцене Московского молодежного театра покажут "Вишнёвый сад".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского молодежного театра Вишневый сад

Автор: А. П. Чехов

Постановка: Народный артист России В. Спесивцев

Гибнущий сад и несостоявшаяся любовь — две сквозные темы спектакля, придающие ему грустно-поэтическую ноту. Но в картине и много смешного — Епиходов-"22 несчастья", Шарлотта с ее фокусами, — комичны не только отдельные персонажи, но и их отношения, непонимание друг друга и реплики вразнобой.

"Вишневый сад" в Московском молодежном театре выглядит особенным, в ней есть какое-то скрытое обаяние, какой-то нерв и чувствуется неизжитая потребность в действии, движимом скрытыми внутренними токами, в размытом сюжете и сосредоточенности на душевных страданиях героев.

"Вишневый сад" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

В главных ролях:

Р. Таев,

А. Иванюк,

Г. Спесивцева,

засл. арт. РФ Л. Бабаева,

М. Штубер

и др.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

12+