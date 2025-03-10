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Вишневый сад: на сцене Московского молодежного театра спектакль-урок театрально-образовательного проекта Классика в классе

Культура

16 марта 18:00 на сцене Московского молодежного театра покажут "Вишнёвый сад".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра Вишневый сад
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского молодежного театра Вишневый сад

Автор: А. П. Чехов

Постановка: Народный артист России В. Спесивцев

Гибнущий сад и несостоявшаяся любовь — две сквозные темы спектакля, придающие ему грустно-поэтическую ноту. Но в картине и много смешного — Епиходов-"22 несчастья", Шарлотта с ее фокусами, — комичны не только отдельные персонажи, но и их отношения, непонимание друг друга и реплики вразнобой.

"Вишневый сад" в Московском молодежном театре выглядит особенным, в ней есть какое-то скрытое обаяние, какой-то нерв и чувствуется неизжитая потребность в действии, движимом скрытыми внутренними токами, в размытом сюжете и сосредоточенности на душевных страданиях героев.

"Вишневый сад" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

В главных ролях:

  • Р. Таев,
  • А. Иванюк,
  • Г. Спесивцева,
  • засл. арт. РФ Л. Бабаева,
  • М. Штубер

и др.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

12+

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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