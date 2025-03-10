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В Театре на Трубной покажут Толстого нет, в котором его на сцене действительно нет

0:33
Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 17 и 31 марта
в Театре на Трубной.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Толстого нет
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Толстого нет

В спектакле "Толстого нет" удивляет все: от сюжетной линии до сценографии. Толстого, действительно, на сцене нет. Есть только Софья Андреевна, дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор и Чертков — редактор, издатель.

В главных ролях артисты:

  • Ирина Алфёрова,
  • Олег Царев,
  • Татьяна Циренина,
  • Иван Мамонов

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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