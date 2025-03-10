В Театре на Трубной покажут Толстого нет, в котором его на сцене действительно нет

0:33 Your browser does not support the audio element. Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 17 и 31 марта

в Театре на Трубной.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Толстого нет

В спектакле "Толстого нет" удивляет все: от сюжетной линии до сценографии. Толстого, действительно, на сцене нет. Есть только Софья Андреевна, дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор и Чертков — редактор, издатель.

В главных ролях артисты:

Ирина Алфёрова,

Олег Царев,

Татьяна Циренина,

Иван Мамонов

и другие.