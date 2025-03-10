В Театре на Трубной покажут Толстого нет, в котором его на сцене действительно нет

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 17 и 31 марта
в Театре на Трубной.
В спектакле "Толстого нет" удивляет все: от сюжетной линии до сценографии. Толстого, действительно, на сцене нет. Есть только Софья Андреевна, дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор и Чертков — редактор, издатель.
В главных ролях артисты:
и другие.
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