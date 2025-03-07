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В Московском Молодежном Театре покажут необычный спектакль о Емельяне Пугачеве

Культура

В Московском Молодежном Театре 14 марта в 19:00 покажут спектакль "Дорогие мои, хорошие… (Пугачев)".

Алексей Иванюк в роли Емельяна Пугачева в спектакле ММТ Дорогие мои (Пугачев)
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Алексей Иванюк в роли Емельяна Пугачева в спектакле ММТ Дорогие мои (Пугачев)

Автор: Сергей Есенин

Постановка: В. С. Спесивцев

Спектакль необычен смешением многих театральных жанров. Специфическая трактовка режиссёром В. Спесивцевым образа Емельяна Пугачёва позволяет по-новому взглянуть на историческую роль этого человека, увидеть его трагическую судьбу: боль поражения, унижения, непонимание Пугачёва русским народом. Трагично звучит в постановке и непринятие народом свободы. А еще надо взять классическую музыку в исполнении Эммы Шапплин, забытую, "бесперспективную"; в ней-то и скрывается тайна русской души ("минор в мажоре"). В равносильно наполнить спектакль трагизмом и фарсом, скорой стихийностью и монотонностью, яркостью красок и мрачностью героев — это как раз в духе экстра-противоречивой фигуры бунтаря Пугачева.

В главной роли — артист Алексей Иванюк. Увидеть Пугачева в его исполнении — большая удача для тех, кто ценит актерское мастерство, запредельную энергетику и самоотдачу. Да и сам спектакль вас основательно встряхнет!

Продолжительность спектакля: 1 час 25 минут

12+

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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