В Театре на Трубной в марте покажут спектакль о настоящих ценностях и искренности

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14 и 15 марта в Театре на Трубной спектакль "Свадьба Кречинского", затрагивающий важные вопросы о настоящих ценностях и искренности в отношениях.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Свадьба Кречинского

Это не просто комедия, а глубокая драма, исследующая человеческие чувства и возможность искупления.

Главный герой, Кречинский, кажется воплощением отрицательного персонажа: он вор и авантюрист, мастер манипуляций и обмана. В его мире нет места для искренности — только азарт и предательство. Как изменит его жизнь встреча с Лидочкой, чистой душой, способной пробудить в нем настоящие чувства?

В ролях:

Вадим Андреев/Александр Мохов,

Юлия Сулес/Елена Анисимова,

Татьяна Горбунова,

Александр Асланян,

Родион Вьюшкин/Андрей Карако,

Владимир Шульга,

Александр Овчинников/Денис Кутузов,

Иван Мамонов,

Александр Сеппиус,

Богдан Витряк,

Александр Панов,

Анатолий Шалухин,

Евгений Козлов,

Елизавета Карякина,

Инна Дарие,

Арсений Ветров.