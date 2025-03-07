В Театре на Трубной в марте покажут спектакль о настоящих ценностях и искренности

14 и 15 марта в Театре на Трубной спектакль "Свадьба Кречинского", затрагивающий важные вопросы о настоящих ценностях и искренности в отношениях.
Это не просто комедия, а глубокая драма, исследующая человеческие чувства и возможность искупления.
Главный герой, Кречинский, кажется воплощением отрицательного персонажа: он вор и авантюрист, мастер манипуляций и обмана. В его мире нет места для искренности — только азарт и предательство. Как изменит его жизнь встреча с Лидочкой, чистой душой, способной пробудить в нем настоящие чувства?
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