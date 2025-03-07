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В Театре на Трубной в марте покажут спектакль о настоящих ценностях и искренности

1:09
Культура

14 и 15 марта в Театре на Трубной спектакль "Свадьба Кречинского", затрагивающий важные вопросы о настоящих ценностях и искренности в отношениях.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Свадьба Кречинского
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Свадьба Кречинского

Это не просто комедия, а глубокая драма, исследующая человеческие чувства и возможность искупления.

Главный герой, Кречинский, кажется воплощением отрицательного персонажа: он вор и авантюрист, мастер манипуляций и обмана. В его мире нет места для искренности — только азарт и предательство. Как изменит его жизнь встреча с Лидочкой, чистой душой, способной пробудить в нем настоящие чувства?

В ролях:

  • Вадим Андреев/Александр Мохов,
  • Юлия Сулес/Елена Анисимова,
  • Татьяна Горбунова,
  • Александр Асланян,
  • Родион Вьюшкин/Андрей Карако,
  • Владимир Шульга,
  • Александр Овчинников/Денис Кутузов,
  • Иван Мамонов,
  • Александр Сеппиус,
  • Богдан Витряк,
  • Александр Панов,
  • Анатолий Шалухин,
  • Евгений Козлов,
  • Елизавета Карякина,
  • Инна Дарие,
  • Арсений Ветров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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