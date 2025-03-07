От мелодрамы и трагифарса до документального стендапа – весной Театр МОСТ представит многообразие сценических жанров

2:33 Your browser does not support the audio element. Культура

В марте и апреле Театр "МОСТ" анонсирует подборку театральных историй в разных жанрах, вызывающих у зрителей особенный отклик, "эмоциональные мурашки". Каждая из представленных постановок — путешествие по судьбам героев, каждая из них наполнена деталями быта, а также — культурными традициями разных периодов — музыкой и поэзией советского времени.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля театра МОСТ

20 марта и 22 апреля в 19:00 на Основной сцене состоятся показы мелодрамы "104 страницы про любовь" (16+). Инсценировка легендарной пьесы Эдварда Радзинского — история романа физика Электрона и бортпроводницы Наташи. Любовный сюжет режиссёр Георгий Долмазян погружает в атмосферу лирической музыки 60-70 годов. В спектакле захватывают стремительные события, сильные чувства и забавные приметы ушедшей эпохи.

21 марта и 3 апреля в 19:00 на Основной сцене представят одну из громких премьер юбилейного сезона — проект "Культпросвет. Эпоха в лицах". Спектакль "Я — Булат Окуджава" (16+) начинается с рассказа о неизвестных фактах из жизни великого барда-шестидесятника в исполнении журналиста, ведущего новостей "Радио 7", участника команды Движения "Вдохновители" Дениса Лизина. А продолжится музыкально-поэтическим представлением в постановке Георгия Долмазяна. Это путешествие состоит из семи новелл, основанных на дневниках и воспоминаниях культурных героев ХХ века, близких друзей Булата Шалвовича.

23 марта и 29 апреля в 19:00 на Основной сцене пройдут показы трагифарса "Вальпургиева ночь" (18+). Спектакль отличают неожиданный сюжет, яркие образы, филологический юмор и беспощадный подтекст — эта постановка принесла театральную славу писателю Венедикту Ерофееву и режиссёру Евгению Славутину. Спектакль о короткой и трагичной жизни маргинальных героев мотивирует к размышлениям и желанию перечитать произведение писателя, который высоко оценил первую редакцию этой инсценировки.

Театр "МОСТ", с 20 марта по 19 апреля, Основная сцена, ул. Большая Садовая, д. 6