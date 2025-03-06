Заморил трёх поросят ради искусства: художник в Копенгагене устроил перформанс

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Датский художник в Копенгагене устроил странный перформанс. Для это он морил голодом трёх поросят.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

На выставке с названием "И теперь вам не все равно", Марко Эваристти установил инсталляцию с тремя живыми поросятами, которых он поместил в магазинную тележку. Мужчина не кормил их и не поил.

Он посчитал, что поросята должны были из-за этого умереть на глазах у толпы. Либо любой посетитель мог прервать мучения зверушек, убив их.

Так он хотел напомнить людям о страданиях животных, когда люди покупают мясо в супермаркете.

Датская ассоциация защиты прав животных отреагировала на жалобы, однако "искусство" все же победило. Поросят не получилось вытащить.

Спустя пару дней датские СМИ запестрели заголовками: "Кража произведения искусства!" Три поросенка бесследно исчезли, а нашли их в итоге на той же ферме, откуда их и взяли, пишет KP. RU.

Уточнения

Копенга́ген (дат. København [kʰøb̥ənˈhaʊ̯ˀn], до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn — «торговая гавань»; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании.

