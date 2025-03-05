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В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время

1:13
Культура

9 марта в 18:00 Московский Молодежный Театр представит спектакль "Плут Скапен".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Плут Скапен
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Плут Скапен

Постановка: Вячеслав Спесивцев

Пьеса Ж.Б. Мольера как бы перенесена в наше время. Герои играют в исторически выдержанных костюмах, исполняются красивые итальянские песни и современному зрителю более близок и понятен язык Мольера 17 века, ведь мольеровский Скапен не просто дурака валяет и всех разыгрывает. О нет! Он по-своему выводит на чистую воду, на общее обозрение человеческие пороки и добивается справедливости и чистоты человеческих взаимоотношений. 

В ролях заняты артисты театра:

  • Д. Дзыгар,
  • А. Иванюк,
  • С. Спесивцев,
  • О. Гулуева,
  • засл. арт. РФ Л. Бабаева

и др. 

Оригинальный стихотворный перевод выполнил Владимир Николаевич Сергеев, бывший сотрудник Российского Посольства во Франции, большой знаток Европы, превосходный лингвист и друг нашего театра.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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