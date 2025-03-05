В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время

9 марта в 18:00 Московский Молодежный Театр представит спектакль "Плут Скапен".
Постановка: Вячеслав Спесивцев
Пьеса Ж.Б. Мольера как бы перенесена в наше время. Герои играют в исторически выдержанных костюмах, исполняются красивые итальянские песни и современному зрителю более близок и понятен язык Мольера 17 века, ведь мольеровский Скапен не просто дурака валяет и всех разыгрывает. О нет! Он по-своему выводит на чистую воду, на общее обозрение человеческие пороки и добивается справедливости и чистоты человеческих взаимоотношений.
В ролях заняты артисты театра:
и др.
Оригинальный стихотворный перевод выполнил Владимир Николаевич Сергеев, бывший сотрудник Российского Посольства во Франции, большой знаток Европы, превосходный лингвист и друг нашего театра.
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта
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