В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

9 марта в 18:00 Московский Молодежный Театр представит спектакль "Плут Скапен".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Плут Скапен

Постановка: Вячеслав Спесивцев

Пьеса Ж.Б. Мольера как бы перенесена в наше время. Герои играют в исторически выдержанных костюмах, исполняются красивые итальянские песни и современному зрителю более близок и понятен язык Мольера 17 века, ведь мольеровский Скапен не просто дурака валяет и всех разыгрывает. О нет! Он по-своему выводит на чистую воду, на общее обозрение человеческие пороки и добивается справедливости и чистоты человеческих взаимоотношений.

В ролях заняты артисты театра:

Д. Дзыгар,

А. Иванюк,

С. Спесивцев,

О. Гулуева,

засл. арт. РФ Л. Бабаева

и др.

Оригинальный стихотворный перевод выполнил Владимир Николаевич Сергеев, бывший сотрудник Российского Посольства во Франции, большой знаток Европы, превосходный лингвист и друг нашего театра.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта

12 +