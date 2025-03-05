В Новосибирске обнаружены две школы астрологии с лицензией Министерства образования

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

В Новосибирске образовательную деятельность ведут две астрологических школы. Они имеют бессрочную лицензию от министерства образования. Об этом пишет издание "Ом1".

Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рождение звезды

Источник сообщает, что Министерство образования Новосибирска ответило на запрос по уточнению классификации деятельности школ астрологии в регионе. Оказалось, что имеющиеся школы являются юридическими лицами, ведут законную деятельность и имеют действующую лицензию.

Также в Министерстве образования указали, что в России лицензия на образовательную деятельность не выдаётся юрлицам, использующим в своих описаниях слова "магия, алхимия, оккультизм".

Обсуждаемые школы астрологии преподносят свою деятельность следующим образом: "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки", куда входит и деятельность астрологов и медиумов.

По данным издания, отзыв лицензии возможен только по решению суда.