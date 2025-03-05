В Новосибирске обнаружены две школы астрологии с лицензией Министерства образования

В Новосибирске образовательную деятельность ведут две астрологических школы. Они имеют бессрочную лицензию от министерства образования. Об этом пишет издание "Ом1".
Источник сообщает, что Министерство образования Новосибирска ответило на запрос по уточнению классификации деятельности школ астрологии в регионе. Оказалось, что имеющиеся школы являются юридическими лицами, ведут законную деятельность и имеют действующую лицензию.
Также в Министерстве образования указали, что в России лицензия на образовательную деятельность не выдаётся юрлицам, использующим в своих описаниях слова "магия, алхимия, оккультизм".
Обсуждаемые школы астрологии преподносят свою деятельность следующим образом: "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки", куда входит и деятельность астрологов и медиумов.
По данным издания, отзыв лицензии возможен только по решению суда.
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