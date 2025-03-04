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В марте в Театре на Трубной пройдут спектакли с участием Елены Прокловой

1:18
Культура

11 и 12 марта в Театре на Трубной покажут спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова исполнит роль Ширли, матери, которая сталкивается с непростой реальностью: её сыну уже 40 лет, и она не может смириться с тем, что он давно не маленький мальчик. Главный страх Ширли — потеря сына, и именно поэтому, знакомясь с его возлюбленными, она делает всё возможное, чтобы разрушить их отношения.

Знакомство с невестой сына проходит в напряженной обстановке: с первых мгновений становится очевидно, что героини не смогут найти общий язык. Несмотря на шутки Джорджа и его забавные истории, в центре внимания оказывается откровенный разговор о личной жизни Мелори. Секреты, которые долгое время хранили близкие, начинают всплывать на поверхность, и с каждой минутой тайны становятся явными. Зрители становятся свидетелями того, как после этого разговора жизни героев уже не будут прежними. Возможно, существует ли правда, которая оправдывает ложь?

В ролях:

  • Елена Проклова,
  • Юрий Чернов/Владимир Шульга,
  • Александр Овчинников,
  • Екатерина Олькина.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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