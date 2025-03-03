8 марта в театре Модерн сыграют семейную комедию и мюзикл о вечном поиске любви

1:59 Your browser does not support the audio element. Культура

В Международный женский день в театре "Модерн" будут говорить и петь только о любви и семейном счастье.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театр Модерн Масквичи

В малом зале театра в 14.00 покажут музыкальный спектакль "#ХОЧУНЕМОГУ" по пьесе Елены Исаевой. Это трогательная история о бесконечной череде влюбленностей и расставаний, увлечений и открытий, о вечном поиске своего идеала и страхе полюбить всерьез. Женский спектакль, поставленный мужчиной — режиссером Сергеем Арониным. Для зрителей будет звучать живая музыка и вокал в исполнении актеров театра.

А вечером на основной сцене "Модерна" сыграют семейную комедию Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А" на старом московском диалекте). Это история трех поколений одной семьи, разделенной Атлантикой. Отцы, деды, внуки — они уже плохо понимают друг друга. Но после череды смешных и нелепых событий родственники всё-таки садятся за один стол, разжигают камин и начинают разговаривать по душам. Очень добрая история, в которой, по словам Юрия Грымова, зрители узнают себя и своих родных. В спектакле звучат хиты 80-ых в исполнении Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Pink Floyd.

Завершатся праздники в "Модерне" 10 марта большим концертом с участием вокального коллектива "Per4men". Как сообщает пресс-служба театра, это музыкальное событие, не имеющее аналогов, смелый эксперимент, объединяющий классику с новаторскими интерпретациями. Будет звучать величественная "Nessun Dorma" Пуччини, страстная "Besame Mucho" Веласкеса, захватывающие попурри Queen, трогательные мотивы "Я люблю тебя до слез" и другие шедевры русской и зарубежной музыки.