Судьбы многих советских актрис сложились по-разному, и некоторые из них, блиставшие на экранах в прошлом, со временем исчезли из поля зрения публики.
Вот 8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда.
1. Наталья Богунова
Звезда фильма "Большая перемена", сыгравшая учительницу Светлану Афанасьевну. После нескольких успешных ролей в 1970-х годах, актриса пропала с экранов.
Страдала от психического расстройства и скончалась в 2013 году.
2. Изольда Извицкая
Красавица, сыгравшая главную роль в фильме "Сорок первый".
Её карьера пошла на спад из-за проблем с алкоголем.
Умерла в одиночестве в 1971 году.
3. Татьяна Друбич
Муза Сергея Соловьёва, сыгравшая в его фильмах "Сто дней после детства" и "Асса".
В 1990-е годы ушла из кино и занялась медициной. Иногда появлялась в кино, но в основном сосредоточилась на врачебной практике.
4. Елена Коренева
Звезда фильмов "Романс о влюбленных" и "Тот самый Мюнхгаузен".
В 1982 году эмигрировала в США, где продолжила свою творческую деятельность. В 2010 году вернулась в Россию, но не возобновила карьеру в кино.
5. Маргарита Терехова
Блистательная актриса, сыгравшая Миледи в "Трёх мушкетёрах".
В последние годы жизни страдала от болезни Альцгеймера.
Практически перестала появляться на публике.
Скончалась в 2019 году.
6. Елена Метёлкина
Елена Метёлкина стала известной благодаря роли Нийи в фильме "Через тернии к звёздам".
Изначально профессиональная манекенщица, она случайно попала в кино и покорила зрителей своей утончённой внешностью. После нескольких ролей в кино Елена вернулась к работе моделью и отошла от актёрской деятельности.
7. Елена Проклова
Звезда фильмов "Звонят, откройте дверь" и "Единственная".
В 1990-е годы ушла из кино и занялась бизнесом. В последние годы вернулась на телевидение, но не возобновила карьеру в кино.
8. Инна Бурдученко
Молодая актриса, известная по фильму "Иванна", трагически погибла на съёмках фильма "Цветок на камне" в возрасте 21 года. Её карьера оборвалась на взлёте, оставив зрителей в глубокой скорби.
Судьбы этих талантливых женщин сложились по-разному, но каждая из них оставила свой след в истории советского кино.
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