8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда

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Судьбы многих советских актрис сложились по-разному, и некоторые из них, блиставшие на экранах в прошлом, со временем исчезли из поля зрения публики.

Фото: commons.wikimedia.org by EugeneRussian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актриса Изольда Извицкая и режиссёр Андрей Тутышкин 1957 год Крым, фильм К чёрному морю hi res JPEG (2)

Вот 8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда.

1. Наталья Богунова

Звезда фильма "Большая перемена", сыгравшая учительницу Светлану Афанасьевну. После нескольких успешных ролей в 1970-х годах, актриса пропала с экранов.

Страдала от психического расстройства и скончалась в 2013 году.

2. Изольда Извицкая

Красавица, сыгравшая главную роль в фильме "Сорок первый".

Её карьера пошла на спад из-за проблем с алкоголем.

Умерла в одиночестве в 1971 году.

3. Татьяна Друбич

Муза Сергея Соловьёва, сыгравшая в его фильмах "Сто дней после детства" и "Асса".

В 1990-е годы ушла из кино и занялась медициной. Иногда появлялась в кино, но в основном сосредоточилась на врачебной практике.

4. Елена Коренева

Звезда фильмов "Романс о влюбленных" и "Тот самый Мюнхгаузен".

В 1982 году эмигрировала в США, где продолжила свою творческую деятельность. В 2010 году вернулась в Россию, но не возобновила карьеру в кино.

5. Маргарита Терехова

Блистательная актриса, сыгравшая Миледи в "Трёх мушкетёрах".

В последние годы жизни страдала от болезни Альцгеймера.

Практически перестала появляться на публике.

Скончалась в 2019 году.

6. Елена Метёлкина

Елена Метёлкина стала известной благодаря роли Нийи в фильме "Через тернии к звёздам".

Изначально профессиональная манекенщица, она случайно попала в кино и покорила зрителей своей утончённой внешностью. После нескольких ролей в кино Елена вернулась к работе моделью и отошла от актёрской деятельности.

7. Елена Проклова

Звезда фильмов "Звонят, откройте дверь" и "Единственная".

В 1990-е годы ушла из кино и занялась бизнесом. В последние годы вернулась на телевидение, но не возобновила карьеру в кино.

8. Инна Бурдученко

Молодая актриса, известная по фильму "Иванна", трагически погибла на съёмках фильма "Цветок на камне" в возрасте 21 года. Её карьера оборвалась на взлёте, оставив зрителей в глубокой скорби.

Судьбы этих талантливых женщин сложились по-разному, но каждая из них оставила свой след в истории советского кино.

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