Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подтяжка век без операции: обзор эффективных методов безоперационной блефаропластики
Миф о бездрожжевом хлебе: что на самом деле скрывается в его составе
Бесплатное жилье для родителей: как новая инициатива может изменить рынок недвижимости
Какой город Японии не для туристов, но должен быть в вашем списке
Подо льдом Антарктиды обнаружили саркофаг, ставящий под сомнение историю: ошибка или доказательство неизвестной цивилизации
Обновите гардероб вашего питомца: как выбрать шлейку, которая будет в стиле и безопасности
Универсальные правила ухода за домашними растениями: это должен знать каждый новичок
Блины без начинки – это как праздник без гостей. Не повторяйте эту ошибку
Хотите удвоить урожай огурцов? Простые секреты правильного посева

8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда

2:56
Культура » История культуры » Личность в культуре

Судьбы многих советских актрис сложились по-разному, и некоторые из них, блиставшие на экранах в прошлом, со временем исчезли из поля зрения публики.

Актриса Изольда Извицкая и режиссёр Андрей Тутышкин 1957 год Крым, фильм К чёрному морю hi res JPEG (2)
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneRussian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Изольда Извицкая и режиссёр Андрей Тутышкин 1957 год Крым, фильм К чёрному морю hi res JPEG (2)

Вот 8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда.

1. Наталья Богунова

Звезда фильма "Большая перемена", сыгравшая учительницу Светлану Афанасьевну. После нескольких успешных ролей в 1970-х годах, актриса пропала с экранов.

Страдала от психического расстройства и скончалась в 2013 году.

2. Изольда Извицкая

Красавица, сыгравшая главную роль в фильме "Сорок первый".
Её карьера пошла на спад из-за проблем с алкоголем.

Умерла в одиночестве в 1971 году.

3. Татьяна Друбич

Муза Сергея Соловьёва, сыгравшая в его фильмах "Сто дней после детства" и "Асса".

В 1990-е годы ушла из кино и занялась медициной. Иногда появлялась в кино, но в основном сосредоточилась на врачебной практике.

4. Елена Коренева

Звезда фильмов "Романс о влюбленных" и "Тот самый Мюнхгаузен".

В 1982 году эмигрировала в США, где продолжила свою творческую деятельность. В 2010 году вернулась в Россию, но не возобновила карьеру в кино.

5. Маргарита Терехова

Блистательная актриса, сыгравшая Миледи в "Трёх мушкетёрах".
В последние годы жизни страдала от болезни Альцгеймера.
Практически перестала появляться на публике.
Скончалась в 2019 году.

6. Елена Метёлкина

Елена Метёлкина стала известной благодаря роли Нийи в фильме "Через тернии к звёздам".

Изначально профессиональная манекенщица, она случайно попала в кино и покорила зрителей своей утончённой внешностью. После нескольких ролей в кино Елена вернулась к работе моделью и отошла от актёрской деятельности.

7. Елена Проклова

Звезда фильмов "Звонят, откройте дверь" и "Единственная".

В 1990-е годы ушла из кино и занялась бизнесом. В последние годы вернулась на телевидение, но не возобновила карьеру в кино.

8. Инна Бурдученко

Молодая актриса, известная по фильму "Иванна", трагически погибла на съёмках фильма "Цветок на камне" в возрасте 21 года. Её карьера оборвалась на взлёте, оставив зрителей в глубокой скорби.

Судьбы этих талантливых женщин сложились по-разному, но каждая из них оставила свой след в истории советского кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Актрисы советского кино, исчезнувшие с экрана
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Еда и рецепты
Ем орехи только так – иначе пользы не будет Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Грузинская яичница, которая взорвёт ваши вкусовые рецепторы
8 красавиц актрис СССР, которые пропали из поля зрения раз и навсегда
Раскрыт секрет пышного цветения шлюмбергеры: дело не только в поливе
Ночная атака БПЛА: сбито 19 украинских беспилотников
Лак на кузове начал отслаиваться? Возможно, вы сами виноваты
Поплавская против Лолиты: Цыгановы встали на сторону актрисы и требуют изгнать певицу из России
Синдром бедняка: Тайная причина ваших финансовых неудач кроется в детских установках
Превращаем обычный пылесос в машину для дезинфекции: простой лайфхак с содой
Удивите свой пресс: это одно простое упражнение заставит мышцы работать по-новому
Идеальные стрижки без укладки: сэкономьте время на уходе за волосами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.