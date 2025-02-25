В Театре на Трубной покажут трогательную комедию Час тишины

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4 марта в Театре на Трубной — спектакль "Час тишины". Трогательная комедия с потопом, скандалом и джазом по пьесе Флориана Зеллера.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Час тишины

Фанат классической музыки, Мишель, нашел редкую пластинку-эксклюзив! Кажется, этот субботний день станет лучшим в его жизни! Музыка, уютное кресло и час тишины, что может быть лучше? Только у жены на этот долгожданный выходной совсем другие планы: самое время сознаться в том, что она совершила 20 лет назад…

Но ведь это должен был быть самый лучший день…

В ролях:

Иван Мамонов,

Джульетта Шабанова,

Елена Захарова,

Юрий Чернов,

Игорь Гаспарян,

Вадим Колганов

и другие.