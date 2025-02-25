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Театр МОСТ: продолжение юбилейной темы, где всё начинается с любви

3:12
Культура

В юбилейный 25-й сезон театр "МОСТ" продолжает следовать своему девизу, строчке, написанной Робертом Рождественским о том, что "всё начинается с любви".

Сцена из спектакля театра МОСТ
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля театра МОСТ

В марте и апреле один из самых известных студенческих театров России представит спектакли о чувствах — взгляд героинь на свои отношения и судьбы. Посмотреть на мир глазами персонажей и, возможно, разобраться в своей жизни — помогут сценические истории от ведущих авторов театра.

4 марта и 2 апреля в 19:00 на Основной сцене будет представлена лирическая комедия "Книга судеб" (16+) — рассказы Татьяны Толстой и Веры Инбер — сюжеты о женской романтике, неугасающей всю жизнь, и мимолетной мужской влюблённости. Два разных произведения соединяются в спектакле, полном юмора, нежности и ретро-музыки, которая трогает душу зрителей всех поколений. Листать "Книгу судеб" от режиссёра Евгения Славутина, по словам постоянных зрителей, это — сплошное удовольствие и именины сердца.

8 марта и 13 апреля в 19:00 на Новой сцене в рамках проекта "Культпросвет. Эпоха в лицах" покажут яркую драму "Марина Цветаева. Повесть о Сонечке" (16+). Трогательный моноспектакль Ксении Несвяченой о воспоминаниях Марины Цветаевой. Инсценировка автобиографического произведения крупного писателя с трагической судьбой — рассказ о любимых людях, московской богеме 1919-20 годов и творческом духе, объединяющем талантливую молодёжь того времени. Показ предварит документальный стендап о линии жизни Марины Цветаевой от журналиста, ведущего новостей "Радио 7", участника Движения "Вдохновители" Дениса Лизина.

15 марта и 12 апреля в 19:00 на Новой сцене состоится показ камерного представления, наполненного литературными сюжетами и лирическими посланиями, — "Хочу на дачу!" (16+) Душевный вечер музыки, поэзии и прозы, основанный на произведениях русских классиков на дачную тему, поставил режиссёр Фёдор Парасюк. Зрители будут впечатлены комбинацией шуток, стихов и песен, которые известны по отдельности, но не воплощались вместе.

16 марта и 27 апреля в 19:00 на Новой сцене будет представлен комедийный спектакль "Фиктивный брак. (Homo Soveticus)" (16+). Ламповая ностальгическая история двух людей, жаждущих простого человеческого счастья, — постановка Евгения Славутина по пьесе "Фиктивный брак" Владимира Войновича. Писатель лично благословил мастера на постановку, наполненную юмором и ароматами советского времени.

Театр "МОСТ", Основная сцена, ул. Большая Садовая, 6; Новая сцена, Новинский бр., 22, стр.1

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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