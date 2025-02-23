Робот-актёр впервые появился на сцене театра: кого он играет?

0:33 Your browser does not support the audio element. Культура

Робот-актёр впервые вышел на сцену театра. Спектакль идет на Бродвее и называется "Робот, шпион, ИИ", это семейная комедия.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Вселенная Руми

Вывести робота на сцену решили невзначай. Главный режиссер театра купил себе для забавы робота-собаку, и решил вытащить ее на сцену, пишет KP. RU.

Машиной приходится управлять из-за кулис, за собаку говорит актер за сценой. Все билеты на этот спектакль бывают распроданы, поскольку народ активно идет посмотреть на диковинку.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

