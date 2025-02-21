В театре Модерн даже у машин есть душа: оригинальная постановка Юрия Грымова Кладбище понтов

2:14 Your browser does not support the audio element. Культура

2 марта в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Кладбище понтов

В лирической музыкальной комедии Юрия Грымова смешались грёзы и фарс, люди и кони — крутые иномарки с человеческими чертами, амбициями и слабостями, страстями и страхами. Железным персонажам свойственно буквально всё, что есть в каждом из нас: они уверенно "жмут на газ", доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи: милые, смешные и беззащитные, точно такие, как все мы вне посторонних глаз.

Герои фантастического вымысла когда-то мчались по своим трассам, хайвэям и серпантинам, "намотали" тысячи километров надежд и разочарований, пока однажды не оказались на сложном перекрёстке. Теперь дорога у всех одна — сквозь туманное будущее видится неминуемое ДТП. В созвездии блистательных образов, уморительно смешных и пронзительных, появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно "выжать сцепления и переключить передачу" — Старушка Тойота в исполнении Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Кладбище понтов” — мужской спектакль с добрым женским сердцем. Он подарит зрителям то, что необходимо каждому — осознание любви и добра в этом одиноком, быстро меняющемся мире".

Автомобильная тема в исповедальном жанре раскрыта с помощью тонкого юмора, яркой сценографии и отменного плей-листа. В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов.

В главных ролях:

Анна Каменкова,

Александр Борисов,

Алексей Баранов,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Алексей Багдасаров,

Юрий Анпилогов,

Маина Чижевская,

Александр Толмачев,

Марианна Канивец,

Александра Богданова

и др.