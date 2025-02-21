Ровно месяц до премьеры спектакля Хорошие фото в Новом Театре

3:25 Your browser does not support the audio element. Культура

Ровно через месяц в Новом Театре состоится знаковая премьера — спектакль "Хорошие фото" по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой, ставшей в этом году лауреатом Международного драматургического конкурса "Действующие лица".

Фото: Пресс-служба Нового театра Спектакль Хорошие фото в Новом Театре

Пьеса создана в рамках программы "СВОи. Непридуманные истории" в ходе лаборатории "Актуальная драматургия о специальной военной операции" Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ"). Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Прототипом главного героя стал реальный человек — боец, ветеран боевых действий Николай Чернобровкин. Его образ на сцене создает Павел Устинов, артист Нового Театра, который также героически сражался на Донбассе. И эта документальность придает спектаклю особое звучание. Здесь правда жизни плотно смыкается с художественной правдой. Здесь события, которые сегодня потрясают мир, становятся объектом творческого осмысление.

"Современный театр, особенно столичный, не торопится заявить тему СВО. Новый Театр считает ее важнейшей. Мы видим свою задачу в том, чтобы раскрыть эту тему в максимально высоком художественном разрешении. Пьеса Погодиной-Кузминой — не конъюнктурная агитка, а яркое явление современной литературы. Наша постановка — это спектакль, сделанный современным языком, с использованием новых театральных технологий, надеюсь, привлекательный для аудитории не только по содержанию, но и по форме. Главная цель спектакля — представить современного героя. Бойца, сражающегося на передовой. Человека, рискующего жизнью во имя любви к Родине. Идеи подобного рода в последние десятилетия стали утрачивать свою ценность, обрастать ироническими, даже циничными коннотациями. Наша задача — предъявить зрителю, особенно молодому, героическую тему в ее традиционном смысле. И мы надеемся, что в этом плане спектакль "Хорошие фото" окажется не просто новым названием в театральной афише, но событием, имеющим социальное значение", — поделился режиссер Эдуард Бояков.

"Каждая плодотворная репетиция приносит артисту что-то новое. Прогресс есть: медленно, но верно, мы движемся вперед. Пожалуй, самое сложное для меня — это переживание личного опыта на сцене, схожего с опытом персонажа Коли. Даже если эту пьесу прочитает человек, не имеющий похожего опыта в жизни, текст произведет определенное впечатление. Как ни крути, эта пьеса актуальна. Она про нас, про тех, кто сейчас там, про тех, кто здесь — ждет, надеется, верит и любит. А если этот спектакль про нас, значит мы вместе сможем разделить эту ношу, радость и горе. Об этом нельзя молчать, про это нужно говорить!" — рассказал артист Павел Устинов.

Премьера состоится 20 марта 2025 года.

Спектакль реализуется при поддержке Фонда "Защитники отечества", проекта "КиберЛюди" и компании "Моторика".

Билеты доступны по ссылке.