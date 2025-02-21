Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая
Кто бы мог подумать, что этот трюк с перцем избавит от всех огородных проблем
Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт
Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения
Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Противодействие иностранному влиянию: Венгрия хочет принять закон
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться

Ровно месяц до премьеры спектакля Хорошие фото в Новом Театре

3:25
Культура

Ровно через месяц в Новом Театре состоится знаковая премьера — спектакль "Хорошие фото" по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой, ставшей в этом году лауреатом Международного драматургического конкурса "Действующие лица".

Спектакль Хорошие фото в Новом Театре
Фото: Пресс-служба Нового театра
Спектакль Хорошие фото в Новом Театре

Пьеса создана в рамках программы "СВОи. Непридуманные истории" в ходе лаборатории "Актуальная драматургия о специальной военной операции" Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ"). Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Прототипом главного героя стал реальный человек — боец, ветеран боевых действий Николай Чернобровкин. Его образ на сцене создает Павел Устинов, артист Нового Театра, который также героически сражался на Донбассе. И эта документальность придает спектаклю особое звучание. Здесь правда жизни плотно смыкается с художественной правдой. Здесь события, которые сегодня потрясают мир, становятся объектом творческого осмысление.

"Современный театр, особенно столичный, не торопится заявить тему СВО. Новый Театр считает ее важнейшей. Мы видим свою задачу в том, чтобы раскрыть эту тему в максимально высоком художественном разрешении. Пьеса Погодиной-Кузминой — не конъюнктурная агитка, а яркое явление современной литературы. Наша постановка — это спектакль, сделанный современным языком, с использованием новых театральных технологий, надеюсь, привлекательный для аудитории не только по содержанию, но и по форме. Главная цель спектакля — представить современного героя. Бойца, сражающегося на передовой. Человека, рискующего жизнью во имя любви к Родине. Идеи подобного рода в последние десятилетия стали утрачивать свою ценность, обрастать ироническими, даже циничными коннотациями. Наша задача — предъявить зрителю, особенно молодому, героическую тему в ее традиционном смысле. И мы надеемся, что в этом плане спектакль "Хорошие фото" окажется не просто новым названием в театральной афише, но событием, имеющим социальное значение", — поделился режиссер Эдуард Бояков.

"Каждая плодотворная репетиция приносит артисту что-то новое. Прогресс есть: медленно, но верно, мы движемся вперед. Пожалуй, самое сложное для меня — это переживание личного опыта на сцене, схожего с опытом персонажа Коли. Даже если эту пьесу прочитает человек, не имеющий похожего опыта в жизни, текст произведет определенное впечатление. Как ни крути, эта пьеса актуальна. Она про нас, про тех, кто сейчас там, про тех, кто здесь — ждет, надеется, верит и любит. А если этот спектакль про нас, значит мы вместе сможем разделить эту ношу, радость и горе. Об этом нельзя молчать, про это нужно говорить!" — рассказал артист Павел Устинов.

Премьера состоится 20 марта 2025 года.

Спектакль реализуется при поддержке Фонда "Защитники отечества", проекта "КиберЛюди" и компании "Моторика".

Билеты доступны по ссылке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье Аудио 
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Наука и техника
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая
Кто бы мог подумать, что этот трюк с перцем избавит от всех огородных проблем
Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт
Забудьте о дискомфорте в теле за 5 минут: расслабиться помогут простые упражнения
Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Противодействие иностранному влиянию: Венгрия хочет принять закон
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Не доверяют Трампу. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.