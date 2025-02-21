Московский Молодежный Театр трактует свое прочтение шекспировского Гамлета

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28 февраля в 19:00 в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Гамлет".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Гамлет

Автор: Уильям Шекспир

Постановка: Вячеслав Спесивцев

12+

Может ли пьеса, написанная несколько столетий назад, быть актуальной? Режиссер Вячеслав Спесивцев, мастерски сломав стереотипы, отвечает на этот вопрос совершенно неожиданной, пылающей яркими красками постановкой "Гамлета". Музыка, которую Народный артист Спесивцев выбрал для постановки, тоже о многом говорит — это песни соотечественников Шекспира, знаменитой "ливерпульской четверки" — "The Beatles".

Перед началом спектакля профессор Спесивцев обращается к зрителям с небольшой историей рождения театра, которая помогает зрителям понять, почему так пестро одеты артисты, приглашенные в замок Эльсинор, почему Тень отца Гамлета в белом одеянии, почему так органично звучит музыка "битлов" в спектакле и многое, многое другое. И зритель взахлеб смотрит эмоциональный, захватывающий, ироничный и одновременно серьезный средневековый детектив, который с удовольствием смотрели современники Уильяма Шекспира. Постановка будто переносит зрителя из века в век, из нашей эпохи в эпоху Шекспира, а потом вдруг остро чувствуется другое время — время великих свершений ХХ века…