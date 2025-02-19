В Театре на Трубной в феврале Свадьба Кречинского

1:28 Your browser does not support the audio element. Культура

26 и 27 февраля в Театре на Трубной спектакль "Свадьба Кречинского", поставленный талантливым режиссером Дмитрием Астраханом. Это глубокая драма о человеческих чувствах, манипуляциях и шансах на искупление.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Свадьба Кречинского

Главный герой, Кречинский, кажется воплощением отрицательного персонажа. Он вор и авантюрист, мастер холодного расчета и обмана. В его мире нет места чувствам, только азарту и предательству. Но что, если за маской злодея скрывается человек, способный на изменения? Какой шанс дает ему любовь, когда он встречает чистую душу Лидочку?

Задумайтесь, как часто мы сами становимся жертвами манипуляций? Как легко потерять себя в мире, где чувства подменяются расчетом. Спектакль "Свадьба Кречинского" заставит вас задуматься о настоящих ценностях и о том, что значит быть искренним.

В ролях:

Вадим Андреев/Александр Мохов,

Юлия Сулес/Елена Анисимова,

Татьяна Горбунова,

Александр Асланян,

Родион Вьюшкин/Андрей Карако,

Владимир Шульга,

Александр Овчинников/Денис Кутузов,

Иван Мамонов,

Александр Сеппиус,

Богдан Витряк,

Александр Панов,

Анатолий Шалухин,

Евгений Козлов,

Елизавета Карякина,

Инна Дарие,

Арсений Ветров.