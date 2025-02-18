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Хочется стереть из памяти: Жители Югры в шоке от выступления ТЮЗа

Жители Югры требуют проверить спектакль ТЮЗа, который завоевал премию
1:04
Культура

Губернатор региона Руслан Кухарук в своем Telegram-канале высказался о спектакле "Калечина-Малечина", которая первая получила премию  "Золотую маску" в Югре. Об этом пишет "Мuksun.fm".

Сцена из спектакля Московского Молодежного театра Веселые приключения Гендальфа
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного театра Веселые приключения Гендальфа

Это вызвало большой общественный резонанс. Югорчане обратились в региональное управление культуры с просьбой дать оценку постановке. По их мнению, спектакль слишком провокационный и противоречит указу президента о традиционных ценностях.

"Мягко говоря неоднозначная постановка! И явно ценз не 16+ должен быть! А 18+! Впечатление, как от фильма „Волчек“… Хочется забыть увиденное, стереть из памяти", - рассказал один из зрителей.

В результате "Калечина-Малечина" был оценен не только руководством театра, но и Федеральным театральным комитетом.

Спектакль даже был включен в отборочную программу "Большие гастроли" и получил Российскую национальную театральную премию.  

Уточнения

Спектакль (фр. spectacle, из лат. spectaculum «зрелище») — театральное зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства; может ставиться как на театральной, цирковой сцене, так и на радио (радиоспектакль) и на телевидении (телевизионный спектакль, фильм-спектакль), в кинематографе (фильмы-спектакли, кинооперы и др.).

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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