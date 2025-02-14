Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды

11, 24 и 25 апреля на Основной сцене Театра "МОСТ" состоятся премьерные показы спектакля "Дни Турбиных" в постановке Георгия Долмазяна.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля театра МОСТ Дни Турбиных

Это — сценическая версия знаменитой пьесы Михаила Булгакова, которая была написана сто лет назад, и впечатляет своей стопроцентной остротой, выразительностью, актуальностью.

История семьи Турбиных разворачивается на фоне событий 1918 года. В спектакле нет попытки осовременить булгаковский текст, нет и замены пространства на условное. И несмотря на то, что на сцене не будет кремовых штор, дубового стола и неторопливых разговоров, герои спектакля встречают эпоху перемен так, как это описал автор.

"Дни Турбиных" всегда были для меня литературной вершиной и давно находились в моих режиссёрских тетрадях, — признаётся режиссёр Георгий Долмазян. — Но я не мог поставить их, допустим, десять лет назад. Потому что именно сейчас меня волнует история семьи в период колоссальных социальных и геополитических изменений".

В фокусе режиссёра, актёров, зрителей — живые, незаурядные, умные и красивые люди, их взаимоотношения меняет гражданская война, они не могут жить, как прежде.

В спектакле много блистательных работ. Главный и единственный женский образ — Елену Тальберг воплощает на сцене Вера Семёнова, актриса признаётся: "Я никак не могла ни с одной стороны к ней пролезть, понять, что это за человек. Мне кажется, это самая моя тяжёлая, не надеваемая на меня роль".

Алексея Турбина играет Александр Хошабаев, Николая Турбина — Артём Верголасов, Владимира Тальберга — Владимир Волжин, Виктора Мышлаевского — Анатолий Сафронихин, Леонида Шервинского — Леонид Семёнов, Лариосика — Роман Зуев.

"Дни Турбиных" (16+), 27, 28 ноября и 15 декабря, продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6.