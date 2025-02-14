Курорт Роза Хутор представил в Москве книгу сказок Евразии Легенды каменных великанов

5:04 Your browser does not support the audio element. Культура

Презентация уникального сборника прошла 13 февраля в Московском государственном лингвистическом университете при участии Издательского дома Мещерякова и Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ЕСОТ).

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Презентация сборника Легенды каменных великанов в Московском государственном лингвистическом университете

Книгу выпустил в свет в начале этого года ИД Мещерякова по инициативе и при поддержке горного курорта "Роза Хутор". Все сказки в этом сборнике объединены темой гор, которые занимают значительную часть территории Евразии. В расположенных здесь странах сегодня успешно развиваются горные курорты. Еще одной важной особенностью издания является то, что каждая сказка опубликована не только на русском языке, но и на своем родном: на азербайджанском, армянском, белорусском, грузинском, китайском, казахском, кырзызском, таджикском и узбекском языках. Все переводы сделали преподаватели Московского государственного лингвистического университета (Иняз имени Мориса Тореза).

"Публикация подобных книг крайне важна, потому что таким образом наши страны становятся ближе друг другу, мы лучше понимаем культурный контекст как каждой отдельно взятой страны Содружества, так и нашу совместную историю и современность. Кроме этого, такая книга — прекрасный материал и источник, который мы будем использовать на занятиях со студентами, изучающими языки стран СНГ. Особенно приятно, что это событие происходит в наш юбилейный год — год 25-летия придания университету статуса Базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ", — говорит Ольга Егорова, профессор, директор Проектного офиса международных сотрудничества МЛГУ.

Идея книги родилась благодаря деятельности общественной организации Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). Она образовалась в 2023 году при активном участии горного курорта "Роза Хутор" (Россия), курорта "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан). В ноябре того же года к ним присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан), в марте 2024-го — курорт "Ой-Карагай" (Казахстан). Миссией ЕАГК является стратегическое развитие туризма на евразийском пространстве, профессиональное общение и обмен лучшим опытом.

Как отметил заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Сказки лучше всего передают самобытность народов. Фактически это их голоса, который мы слышим через века и поколения, таким образом мы больше узнаем о народных обычаях и традициях. После знакомства со сказками возникает желание увидеть удивительные места, где живут их герои. Уверен, что именно такие гуманитарные проекты помогают наладить эффективный диалог между странами, в том числе, и в сфере горного туризма. Уже совсем скоро, с 3 по 7 марта в Азербайджане состоится очередное мероприятие ЕАГК — Фестиваль горных курортов Евразии. "Роза Хутор" также примет в нем участие и, конечно, мы подарим коллегам сборник "Легенды каменных великанов".

Книга вышла тиражом тысяча экземпляров. В представленных в ней сказках прежде всего говорится о дружбе, преданности, любви и верности — добро в них всегда побеждает зло. Дорога здесь — это путь преодоления, противоборство со злом и мифическими существами, готовность встретить с открытым сердцем свою судьбу, а горы — символ пути и преодоления.

"Легенды каменных великанов" — уникальный сборник, ставший результатом совместной кропотливой работы горного курорта "Роза Хутор", Издательского дома Мещерякова, МГЛУ. От поиска древних легенд и их бережного перевода до создания образов героев, оживающих на страницах книги — каждый этап сплелся в захватывающее повествование, позволяющее читателям перенестись в мир таинственных каменных исполинов. Рады, что наше издание не только сохраняет культурное наследие, но и дарит возможность ощутить магию природы через призму народной мудрости!" — отметила генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова.

Совместные издательские проекты — эффективный инструмент развития международных, культурных и экономических связей, считают участники презентации, в числе которых были ученые-лингвисты, представители Министерства экономического сотрудничества РФ, посольств стран СНГ и средств массовой информации.

Книгу "Легенды каменных великанов" можно приобрести на горном курорте "Роза Хутор", а также в интернет-магазине ИД Мещерякова.