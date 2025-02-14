Новый спектакль по пьесе Шекспира в Латвии удивил зрителей

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Современные режиссёры как только ни фантазируют над шедеврами классической литературы. Вот и латвийский постановщик Виестурс Кайришс решил адаптировать знаменитую пьесу "Сон в летнюю ночь", написанную Уильямом Шекспиром.

Фото: commons.wikimedia.org by 45fgggh787, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зрительный зал

Отмечается, что главная идея этого произведения заключается в любви. Это и любовная зависимость, и страсть, порой даже к чего угодно, включая ослиную голову, но Шекспир предлагает простор для размышлений и открывает двери для воображения. Этим и воспользовался латвийский режиссёр.

Тем не менее, на взгляд многих, он пошёл слишком далеко — зрители отметили большое количество вульгарности! Из-за обилия откровенных сцен многие зрители охарактеризовали этот спектакль как эмоциональное насилие, сообщают argumenti. ru.

Однако нашлись и те, кто отметили, что такое прочтение смелое. По мнению некоторых, классика должна сохранять свой первозданный облик.

Уточнения

Уи́льям Шекспи́р — английский поэт и драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии.



