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В Московском Молодежном Театре следующая неделя будет посвящена проекту Театр на службе Отечеству

1:00
Культура

На сцене Московского Молодежного театра п/р В. Спесивцева в ближайшие дни проходит театральный проект "Театр на службе Отечеству", неделя спектаклей, посвященных Дню защитника Отечества.

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Сын полка
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Сын полка

Режиссеры: Вячеслав, Василий и Семён Спесивцевы

19 февраля в 19:00 — "Василий Тёркин" по произведению поэта, писателя-фронтовика А. Т. Твардовского.

21 февраля в 19:00 — "Молодая гвардия" по роману писателя-фронтовика А. А. Фадеева.

22 февраля в 18:00 — "Война и мир" по роману классика русской литературы, графа, боевого офицера русской армии Л. Н. Толстого. В спектакле звучат песни В. В. Высоцкого.

23 февраля в 18:00 — "Сын полка" по повести писателя-фронтовика В. П. Катаева.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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