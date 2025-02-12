В Московском Молодежном Театре следующая неделя будет посвящена проекту Театр на службе Отечеству

На сцене Московского Молодежного театра п/р В. Спесивцева в ближайшие дни проходит театральный проект "Театр на службе Отечеству", неделя спектаклей, посвященных Дню защитника Отечества.
Режиссеры: Вячеслав, Василий и Семён Спесивцевы
19 февраля в 19:00 — "Василий Тёркин" по произведению поэта, писателя-фронтовика А. Т. Твардовского.
21 февраля в 19:00 — "Молодая гвардия" по роману писателя-фронтовика А. А. Фадеева.
22 февраля в 18:00 — "Война и мир" по роману классика русской литературы, графа, боевого офицера русской армии Л. Н. Толстого. В спектакле звучат песни В. В. Высоцкого.
23 февраля в 18:00 — "Сын полка" по повести писателя-фронтовика В. П. Катаева.
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Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.