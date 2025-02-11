Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России

3:20 Your browser does not support the audio element. Культура

15 и 16 марта в Казани, 17 марта в Набережных Челнах, 18 марта в Йошкар-Оле, 19 марта в Чебоксарах, 24 и 25 марта в Нижнем Новгороде, 30 и 31 марта в Санкт- Петербурге!

Фото: Пресс-служба шоу Самый добрый клоун Афиша шоу Самый добрый клоун

В эти города впервые и в полном составе приедут знаменитая цирковая династия Куклачёвых, 200 пушистых артистов единственного в мире Театра кошек, а также — целое созвездие артистов эстрады и цирка! Беспрецедентный тур "Самый добрый клоун" станет кульминацией празднования 75-летия легенды мирового цирка Юрия Куклачёва, реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Театрально-концертные залы наполнятся радостью, улыбками, смехом и восторженными аплодисментами — к зрителям выйдут народный артист России Юрий Куклачёв, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и Владимир Куклачёв, а ещё - иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты! В уникальном двухчасовом мультижанровом шоу "Самый добрый клоун" примут участие популярные артисты: восточная дива Азиза, эстрадная звезда Andre, актёр и телеведущий Тимур Еремеев, юная вокалистка — открытие "Детской Новой Волны" Мария Лонина, шоу-балет "Бенефис" и другие звёздные артисты.

В программу грандиозного бенефиса войдут лучшие номера "Театра кошек Куклачёва", которому в 2025 году исполняется 35 лет!

Насыщенная программа будет полна сюрпризов, оригинальных номеров, специально созданных для шоу, а также хитов, покоривших весь мир, среди которых культовая реприза "Кот и повар"! Забавные миниатюры, зрелищные трюки, впечатляющие фокусы, завораживающие песни и зажигательные танцы — "Самый добрый клоун" соединит все виды сценического искусства и обязательно объединит семьи, подарив им яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Эстрадно-цирковое представление "Самый добрый клоун" станет настоящим подарком для самых близких друзей! И особенно для тех, кого Юрий Дмитриевич Куклачёв приглашает безвозмездно: билеты на представления получат семьи участников СВО, многодетные семьи, воспитанники детских домов и другие категории наших соотечественников, нуждающихся в социальной поддержке и защите.

"Самый добрый клоун" — красочное, удивительное и душевное шоу, которое очень ждут!

Юбилейный тур "Самый добрый клоун" (6+):

15 и 16 марта, Казань, КЦ Сайдаш;

17 марта, Набережные Челны, ДК Камаз;

18 марта, Йошкар-Ола, ДК В. И.Ленина;

19 марта, Чебоксары, ДК им. П. Хузангая,

24 и 25 марта, Нижний Новгород, ДК ГАЗ;

30 и 31 марта, Санкт-Петербург, ДК Выборгский.