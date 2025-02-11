Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как новые тарифы США повлияют на экспорт стали из Украины
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор

Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России

3:20
Культура

15 и 16 марта в Казани, 17 марта в Набережных Челнах, 18 марта в Йошкар-Оле, 19 марта в Чебоксарах, 24 и 25 марта в Нижнем Новгороде, 30 и 31 марта в Санкт- Петербурге!

Афиша шоу Самый добрый клоун
Фото: Пресс-служба шоу Самый добрый клоун
Афиша шоу Самый добрый клоун

В эти города впервые и в полном составе приедут знаменитая цирковая династия Куклачёвых, 200 пушистых артистов единственного в мире Театра кошек, а также — целое созвездие артистов эстрады и цирка! Беспрецедентный тур "Самый добрый клоун" станет кульминацией празднования 75-летия легенды мирового цирка Юрия Куклачёва, реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Театрально-концертные залы наполнятся радостью, улыбками, смехом и восторженными аплодисментами — к зрителям выйдут народный артист России Юрий Куклачёв, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и Владимир Куклачёв, а ещё - иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты! В уникальном двухчасовом мультижанровом шоу "Самый добрый клоун" примут участие популярные артисты: восточная дива Азиза, эстрадная звезда Andre, актёр и телеведущий Тимур Еремеев, юная вокалистка — открытие "Детской Новой Волны" Мария Лонина, шоу-балет "Бенефис" и другие звёздные артисты.

В программу грандиозного бенефиса войдут лучшие номера "Театра кошек Куклачёва", которому в 2025 году исполняется 35 лет!

Насыщенная программа будет полна сюрпризов, оригинальных номеров, специально созданных для шоу, а также хитов, покоривших весь мир, среди которых культовая реприза "Кот и повар"! Забавные миниатюры, зрелищные трюки, впечатляющие фокусы, завораживающие песни и зажигательные танцы — "Самый добрый клоун" соединит все виды сценического искусства и обязательно объединит семьи, подарив им яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Эстрадно-цирковое представление "Самый добрый клоун" станет настоящим подарком для самых близких друзей! И особенно для тех, кого Юрий Дмитриевич Куклачёв приглашает безвозмездно: билеты на представления получат семьи участников СВО, многодетные семьи, воспитанники детских домов и другие категории наших соотечественников, нуждающихся в социальной поддержке и защите.

"Самый добрый клоун" — красочное, удивительное и душевное шоу, которое очень ждут!

Юбилейный тур "Самый добрый клоун" (6+):

  • 15 и 16 марта, Казань, КЦ Сайдаш;
  • 17 марта, Набережные Челны, ДК Камаз;
  • 18 марта, Йошкар-Ола, ДК В. И.Ленина;
  • 19 марта, Чебоксары, ДК им. П. Хузангая,
  • 24 и 25 марта, Нижний Новгород, ДК ГАЗ;
  • 30 и 31 марта, Санкт-Петербург, ДК Выборгский.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.