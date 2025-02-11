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На Детском альбоме Чайковского — 2000-й зритель

1:30
Культура

16 февраля в 14:00 в Новом театре сыграют спектакль "Детский альбом Чайковского" в 30-й раз. И на этот показ придет 2000-й маленький зритель.

Сцена из спектакля Нового театра Детский альбом Чайковского
Фото: Пресс-служба Нового театра
Сцена из спектакля Нового театра Детский альбом Чайковского

Кем он окажется? Театр с нетерпением ждет той встречи. И не сомневается, что этот прекрасный мальчик или чудесная девочка — образец отличной учебы и примерного поведения. Впрочем, если у маленького зрителя не всегда бывают хорошие оценки, он (она) — непоседа и чуть-чуть хулиган (-ка), то и это никого не смутит. В театре рады всем гостям!

2000-го юного зрителя будет ждать подарок:

  • фото с артистами спектакля;
  • книга Уолтера де ла Мэра "Песня сна" в переводе автора стихотворных текстов спектакля "Детский альбом Чайковского" Виктора Лунина с его автографом.

"Это книга одного из лучших английских поэтов ХХ века Уолтера де ла Мэра, которого я открыл русскоязычному читателю. "Песня сна" — моё любимое детище. Последнее её издание с изумительными иллюстрациями вышло в 2022 году. За эту книгу я, художник и издатель — все получили в 2023 году по премии имени П. П. Ершова", — поделился Виктор Лунин.

Спешите приобрести билеты на спектакль "Детский альбом Чайковского" 16 февраля в 14:00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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