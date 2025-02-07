В День всех влюбленных в Московском Молодежном театре покажут Ромео и Джульетту

14 февраля Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева представляет спектакль международного культурно-образовательного проекта "Ромео и Джульетта", посвященный Дню всех влюбленных.
Уже не первый год в театре реализуется художественный проект, в основу которого ложатся классические произведения русской и зарубежной драматургии. Задача проекта — соединить на сцене творческие усилия представителей разных национальностей. На сцене будут находиться артисты из семи стран, и все они станут произносить бессмертные строчки Шекспира на своих языках.
Проект давно стал культурным воплощением дружественных отношений разных стран и является мотором для развития международного культурного общения.
Начало в 19:00 (мск).
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