В День всех влюбленных в Московском Молодежном театре покажут Ромео и Джульетту

14 февраля Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева представляет спектакль международного культурно-образовательного проекта "Ромео и Джульетта", посвященный Дню всех влюбленных.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Афиша проекта Московского Молодежного театра Ромео и Джульетта

Уже не первый год в театре реализуется художественный проект, в основу которого ложатся классические произведения русской и зарубежной драматургии. Задача проекта — соединить на сцене творческие усилия представителей разных национальностей. На сцене будут находиться артисты из семи стран, и все они станут произносить бессмертные строчки Шекспира на своих языках.

Проект давно стал культурным воплощением дружественных отношений разных стран и является мотором для развития международного культурного общения.

Начало в 19:00 (мск).