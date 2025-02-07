Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой-то хрен захватил огород? Как остановить зелёного агрессора на вашем участке
Вы купили авто за наличку у иностранца: какой штраф теперь вам грозит?
Цена потерянной фортецi: тысячи погибших и бегство — итоги потери Дзержинска для ВСУ
Илон Маск создаёт город будущего — техасский Старбейс на пути к муниципалитету
Я худею на соках! К чему на самом деле может привести такой детокс?
Тренер ММА влетел на BMW в скорую: ДТП унесло жизни двоих людей
Секрет Вселенной? Учёные нашли странные частицы, которые не поддаются объяснению
Экс-возлюбленная Macan потеряла ребёнка от рэпера: у нас произошёл конфликт
Бандеровское гетто — как кандидат в президенты Польши поставил украинцев на место?

В День всех влюбленных в Московском Молодежном театре покажут Ромео и Джульетту

Культура

14 февраля Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева представляет спектакль международного культурно-образовательного проекта "Ромео и Джульетта", посвященный Дню всех влюбленных.

Афиша проекта Московского Молодежного театра Ромео и Джульетта
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Афиша проекта Московского Молодежного театра Ромео и Джульетта

Уже не первый год в театре реализуется художественный проект, в основу которого ложатся классические произведения русской и зарубежной драматургии. Задача проекта — соединить на сцене творческие усилия представителей разных национальностей. На сцене будут находиться артисты из семи стран, и все они станут произносить бессмертные строчки Шекспира на своих языках.

Проект давно стал культурным воплощением дружественных отношений разных стран и является мотором для развития международного культурного общения.

Начало в 19:00 (мск).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Последние материалы
Как понравиться любой кошке? Это движение обожают пушистики
Утомление мышц: польза или вред — разбираем главные нюансы
Анти-маникюр к 14 февраля: стильный протест против навязанной романтики
Влажные фантазии и честь самурая — Япония о мечтах отобрать Курилы у России
Как разморозить рыбу, чтобы она не стала сухой и безвкусной
Налоги и расходы ведут Британию к банкротству
В 2025 году тренч должен быть не только бежевым: выбираем новый цвет
Сломить не удастся — на Западе заявили о стратегической инициативе России
Вулкан, о котором никто не знал: он охладил планету и изменил историю
Противовирусные препараты, которые не работают: на что не стоит тратить деньги при ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.