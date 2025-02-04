Невероятная история 100-летней книги

Пропала в смутное время — нашлась через столетие: тайна одной книги

2:58 Your browser does not support the audio element. Культура

В июле 1919 года житель дореволюционного Екатеринбурга взял в библиотеке им. В. Г. Белинского книгу. Что произошло с читателем потом, история умалчивает, но только спустя 106 лет книга вернулась в библиотечный фонд.

Фото: flickr.com by Joe Crawford, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка в библиотеке

История читателя дидактического очерка "Внимание и интерес при обучении" под редакцией А. И. Анастасьева 1903 года остается загадкой. "Царьград" сообщает, что вскоре после выдачи книги библиотеке и всему Екатеринбургу пришлось пережить вторжение Красной армии. После возвращения в библиотечный фонд 122-летняя книга будет храниться в фонде редких и старых книг. Скорее всего, взять ее домой уже не получится.

Интересно, что мировой рекорд Гиннеса за "просроченное хранение библиотечной книги" никто не может побить вот уже 337 лет. Он принадлежит немецкой книге об архиепископе Бременском, 1609 года издания, позаимствованной в 1667–1668 годах из библиотечного фонда Кембриджского колледжа "Сидней-Сассекс" неким полковником Робертом Уолполом, отцом первого премьер-министра Великобритании, и была обнаружена только спустя 288 лет, в 1956 году, профессором истории Кембриджского и Колумбийского университетов доктором Джоном Пламбом, писавшим биографию Уолпола. Все это время она находилась в частной коллекции одного из английских аристократов.

Вот так редкие экземпляры книг хранившиеся в частных коллекциях, находят путь в библиотеки. Но некоторые книги "успевают попутешествовать".

Первый экземпляр книги Чарльза Дарвина о насекомоядных растениях позаимствовали 20 января 1889 года в библиотеке Камдена, после чего она находилась более пятидесяти лет в частной коллекции, а затем передана в библиотеку Сиднейского университета в Австралии. Но в итоге вернулась домой, через 122 года. За несвоевременное возвращение был выставлен значительный штраф в 35 000 долларов. Правда, история умалчивает, кому именно, ведь читатель, одолживший ее, успел покинуть этот мир. Тем не менее платить никому не пришлось — возвращение книги удачно совпало с месяцем амнистии по штрафам.

В Советских библиотеках тоже действовала система штрафов за несвоевременное возвращение книг. Но современные российские библиотеки часто отказываются от наказания недобросовестных читателей, если это помогает вернуть книги в фонд, и многие пошли дальше, занявшись оцифровкой наиболее ценных книг.

Уточнения

Адальберт (нем Adalbert; ок. 1000, Гозек — 16 марта 1072, Гослар) — архиепископ Гамбургский и Бременский с 1043 года.





Чарлз Ро́берт Да́рвин (англ. Charles Robert Darwin, английское произношение: [tʃɑːlz 'dɑːwɪn]; 12 февраля 1809[…], Шрусбери, Шропшир — 19 апреля 1882[…], Даун Хаус) — английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. В своей теории, развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов», основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор.

