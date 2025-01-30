О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной

6, 7, 21 и 23 февраля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".
Главная героиня — молодая, амбициозная девушка из провинции, которая приезжает в Москву с мечтой стать ведущей на центральном телевидении. Но действительно ли это счастье, или же удача обманчива?
Удивительная сценография спектакля: действие происходит в телевизионной студии, где зрители становятся частью происходящего, погружаясь в атмосферу шоу. Музыкальное сопровождение группы 3D создает уникальное ощущение, будто вы сами находитесь в центре событий, переживая вместе с героиней ее взлеты и падения.
Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит быть счастливым и как далеко мы готовы зайти ради достижения своих целей.
В ролях:
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