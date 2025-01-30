О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

6, 7, 21 и 23 февраля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Женское счастье

Главная героиня — молодая, амбициозная девушка из провинции, которая приезжает в Москву с мечтой стать ведущей на центральном телевидении. Но действительно ли это счастье, или же удача обманчива?

Удивительная сценография спектакля: действие происходит в телевизионной студии, где зрители становятся частью происходящего, погружаясь в атмосферу шоу. Музыкальное сопровождение группы 3D создает уникальное ощущение, будто вы сами находитесь в центре событий, переживая вместе с героиней ее взлеты и падения.

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит быть счастливым и как далеко мы готовы зайти ради достижения своих целей.

В ролях:

Валерия Ланская,

Олег Царев,

Иван Мамонов,

Сухраб Хайлобеков,

Александр Сеппиус,

Мария Раевская,

Анастасия Марчук,

Виктория Крючкова,

Арсений Ветров,

Богдан Витряк.