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О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной

1:07
Культура

6, 7, 21 и 23 февраля в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Женское счастье
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Женское счастье

Главная героиня — молодая, амбициозная девушка из провинции, которая приезжает в Москву с мечтой стать ведущей на центральном телевидении. Но действительно ли это счастье, или же удача обманчива?

Удивительная сценография спектакля: действие происходит в телевизионной студии, где зрители становятся частью происходящего, погружаясь в атмосферу шоу. Музыкальное сопровождение группы 3D создает уникальное ощущение, будто вы сами находитесь в центре событий, переживая вместе с героиней ее взлеты и падения.

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит быть счастливым и как далеко мы готовы зайти ради достижения своих целей.

В ролях:

  • Валерия Ланская,
  • Олег Царев,
  • Иван Мамонов,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Александр Сеппиус,
  • Мария Раевская,
  • Анастасия Марчук,
  • Виктория Крючкова,
  • Арсений Ветров,
  • Богдан Витряк.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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