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В Театре на Трубной покажут спектакль, погружающий в мир любви и верности

1:24
Культура

5 и 6 февраля в Театре на Трубной состоится показ спектакля "Семейный шкаф и его обитатели", который погружает зрителей в мир любви и верности, исследуя сложные отношения внутри семьи.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова исполнит роль Ширли, матери, которая сталкивается с непростой реальностью: её сыну уже 40 лет, и она не может смириться с тем, что он давно не маленький мальчик. Главный страх Ширли — потеря сына, и именно поэтому, знакомясь с его возлюбленными, она делает всё возможное, чтобы разрушить их отношения.

Новое знакомство с невестой сына проходит в напряженной атмосфере: с первых секунд становится ясно, что героиням не удастся найти общий язык. Несмотря на шутки Джорджа и его забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мелори. Секреты, которые долгое время хранили родные, начинают всплывать на поверхность, и с каждой секундой тайны перестают быть тайнами. Зрители становятся свидетелями того, как после этого разговора жизни героев уже никогда не будут прежними. Возможно, ложь во благо действительно существует?

В ролях:

  • Елена Проклова,
  • Юрий Чернов/Владимир Шульга,
  • Александр Овчинников,
  • Екатерина Олькина.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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