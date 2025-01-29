В Театре на Трубной покажут спектакль, погружающий в мир любви и верности

5 и 6 февраля в Театре на Трубной состоится показ спектакля "Семейный шкаф и его обитатели", который погружает зрителей в мир любви и верности, исследуя сложные отношения внутри семьи.
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова исполнит роль Ширли, матери, которая сталкивается с непростой реальностью: её сыну уже 40 лет, и она не может смириться с тем, что он давно не маленький мальчик. Главный страх Ширли — потеря сына, и именно поэтому, знакомясь с его возлюбленными, она делает всё возможное, чтобы разрушить их отношения.
Новое знакомство с невестой сына проходит в напряженной атмосфере: с первых секунд становится ясно, что героиням не удастся найти общий язык. Несмотря на шутки Джорджа и его забавные истории, на первый план выходит откровенный разговор о личной жизни Мелори. Секреты, которые долгое время хранили родные, начинают всплывать на поверхность, и с каждой секундой тайны перестают быть тайнами. Зрители становятся свидетелями того, как после этого разговора жизни героев уже никогда не будут прежними. Возможно, ложь во благо действительно существует?
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