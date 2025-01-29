Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на 10-11 градусов
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию
В Театре на Трубной покажут спектакль, погружающий в мир любви и верности
Опасные баклажаны: как избежать отравления соланином
Владимир Зеленский теперь во всех бедах Украины винит Джо Байдена
Пилинг при розацеа: деликатный уход без вреда
Породы собак, которые стали символами опасности: что скрывается за мифами
Осознанная мода: почему минимальное потребление становится новым стандартом
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут

Театр МОСТ вновь откроет Книгу судеб

Культура

5 февраля и 4 марта в 19:00 на Основной сцене "Театра МОСТ" пройдут показы музыкально-драматического спектакля Евгения Славутина о сердечных тайнах прошлого — "Книга судеб", которому в этом сезоне исполняется 22 года!

Сцена из спектакля театра МОСТ Книга судеб
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля театра МОСТ Книга судеб

На сцену вновь выйдет Людмила Давыдова, заслуженная артистка РФ, исполнительница главных ролей в обеих частях дилогии — "Милая Шура" Татьяны Толстой и "Соловей и Роза" Веры Инбер. Женские образы, воплощённые примой Театра "МОСТ", — лирические и смешные — заставят поверить зрителей, что вечная любовь существует. А ещё - музыка, которая трогает душу во все времена, исполненная вживую.

В первой части главная героиня создаст ностальгическую атмосферу прошлого с кружевными шляпами, ароматами черного кофе и белых кексов, а ещё - с грустью по прошедшему и болью от сделанных ошибок. Во второй части постановки, выйдя совсем в другом образе, расскажет удивительную историю о чувстве, которое появляется неожиданно, поднимает ввысь и остаётся навсегда в сердце.

Сюжеты о женской любви, пронесённой через всю жизнь, и мимолетной мужской влюблённости соединятся в "Книге судеб" — спектакле, полном юмора, нежности, ретро-романсов и эстрадных шлягеров первой половины XX века.

В спектакле играют:

  • Евгений Панферов,
  • Марианна Лемешко/Симонова Алина,
  • Роман Зуев,
  • Анатолий Сафронихин,
  • Александр Осипов,
  • Михаил Рысин/Катасонов Александр,
  • Юлия Вергун/Анна Голотова,
  • Артем Верголасов.

"Книга судеб" (16+), 5.02, 4.03, 19:00, продолжительность — 2 ч. с 1 антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, 6

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Общество
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров Голуби в руках человека: шпионы, почтальоны и фотографы Сергей Лебедев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Последние материалы
Театр МОСТ вновь откроет Книгу судеб
Врач назвала главную опасность аномально теплой зимы
Михаил Шац* показал новорождённую внучку от дочери Софии
Подогрев сидений: в чём заключается опасность для женского здоровья?
Эти гигантские звезды создавали воду спустя миллионы лет после Большого взрыва
Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок
Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского
В Тюменской области умерла самая возрастная невеста России
Голуби в руках человека: шпионы, почтальоны и фотографы
Развитие коридора Север — Юг может споткнуться на дороге через Баку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.