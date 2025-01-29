Театр МОСТ вновь откроет Книгу судеб

5 февраля и 4 марта в 19:00 на Основной сцене "Театра МОСТ" пройдут показы музыкально-драматического спектакля Евгения Славутина о сердечных тайнах прошлого — "Книга судеб", которому в этом сезоне исполняется 22 года!
На сцену вновь выйдет Людмила Давыдова, заслуженная артистка РФ, исполнительница главных ролей в обеих частях дилогии — "Милая Шура" Татьяны Толстой и "Соловей и Роза" Веры Инбер. Женские образы, воплощённые примой Театра "МОСТ", — лирические и смешные — заставят поверить зрителей, что вечная любовь существует. А ещё - музыка, которая трогает душу во все времена, исполненная вживую.
В первой части главная героиня создаст ностальгическую атмосферу прошлого с кружевными шляпами, ароматами черного кофе и белых кексов, а ещё - с грустью по прошедшему и болью от сделанных ошибок. Во второй части постановки, выйдя совсем в другом образе, расскажет удивительную историю о чувстве, которое появляется неожиданно, поднимает ввысь и остаётся навсегда в сердце.
Сюжеты о женской любви, пронесённой через всю жизнь, и мимолетной мужской влюблённости соединятся в "Книге судеб" — спектакле, полном юмора, нежности, ретро-романсов и эстрадных шлягеров первой половины XX века.
В спектакле играют:
"Книга судеб" (16+), 5.02, 4.03, 19:00, продолжительность — 2 ч. с 1 антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, 6
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