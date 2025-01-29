Театр МОСТ вновь откроет Книгу судеб

5 февраля и 4 марта в 19:00 на Основной сцене "Театра МОСТ" пройдут показы музыкально-драматического спектакля Евгения Славутина о сердечных тайнах прошлого — "Книга судеб", которому в этом сезоне исполняется 22 года!

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля театра МОСТ Книга судеб

На сцену вновь выйдет Людмила Давыдова, заслуженная артистка РФ, исполнительница главных ролей в обеих частях дилогии — "Милая Шура" Татьяны Толстой и "Соловей и Роза" Веры Инбер. Женские образы, воплощённые примой Театра "МОСТ", — лирические и смешные — заставят поверить зрителей, что вечная любовь существует. А ещё - музыка, которая трогает душу во все времена, исполненная вживую.

В первой части главная героиня создаст ностальгическую атмосферу прошлого с кружевными шляпами, ароматами черного кофе и белых кексов, а ещё - с грустью по прошедшему и болью от сделанных ошибок. Во второй части постановки, выйдя совсем в другом образе, расскажет удивительную историю о чувстве, которое появляется неожиданно, поднимает ввысь и остаётся навсегда в сердце.

Сюжеты о женской любви, пронесённой через всю жизнь, и мимолетной мужской влюблённости соединятся в "Книге судеб" — спектакле, полном юмора, нежности, ретро-романсов и эстрадных шлягеров первой половины XX века.

В спектакле играют:

Евгений Панферов,

Марианна Лемешко/Симонова Алина,

Роман Зуев,

Анатолий Сафронихин,

Александр Осипов,

Михаил Рысин/Катасонов Александр,

Юлия Вергун/Анна Голотова,

Артем Верголасов.

"Книга судеб" (16+), 5.02, 4.03, 19:00, продолжительность — 2 ч. с 1 антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, 6