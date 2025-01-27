Человек с глазами Моцарта: спектакль к 80-летию Великой Победы в театре Модерн

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4 февраля на основной сцене театра "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта". Щемящая история о любви на фоне войны разворачивается под звуки великой музыки Гии Канчели.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Человек с глазами Моцарта

Режиссёр Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Череда событий происходит в самом начале периода немецкой оккупации. "Человек с глазами Моцарта" — такое негласное прозвище дали жители немецкому фотографу, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди даже не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Я хочу донести до зрителей силу надежды, веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Показать, как с приходом войны меняется мирный уклад, и как трудно оставаться хорошим человеком в такое время. Как те интеллигентные люди, которые до господства фашистского режима читали Гёте, Манна, в одночасье превратились в зверей…"

В год празднования 80-тилетия Великой победы эта история звучит особенно пронзительно.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

Анна Каменкова,

Надежда Меньшова,

Юрий Анпилогов,

Александра Богданова,

Марианна Канивец,

Любовь Новак,

Александр Сериков,

Мария Орлова

и другие.