Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин D и кальций не спасёт от переломов: главные выводы учёных
Ваш ДНК может предсказать риск депрессии: обнаружены 293 вариации
Утренний кофе снижает риск смерти: новое исследование
Какую собаку лучше завести в квартире? Самые лучшие варианты
Климатические угрозы: оттепели в Подмосковье и Москве грозят сельскому хозяйству
Вечные жильцы: что значит отказник от приватизации и стоит ли покупать такую квартиру
Учёные приблизились к разгадке появления жизни во Вселенной
Сладкий перец потеряет вкус: избегайте этой ошибки — многие не знают об этом
Что есть, чтобы грудь была здоровой и красивой? Узнайте список продуктов

Человек с глазами Моцарта: спектакль к 80-летию Великой Победы в театре Модерн

1:46
Культура

4 февраля на основной сцене театра "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта". Щемящая история о любви на фоне войны разворачивается под звуки великой музыки Гии Канчели.

Сцена из спектакля театра Модерн Человек с глазами Моцарта
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Человек с глазами Моцарта

Режиссёр Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Череда событий происходит в самом начале периода немецкой оккупации. "Человек с глазами Моцарта" — такое негласное прозвище дали жители немецкому фотографу, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди даже не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Я хочу донести до зрителей силу надежды, веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Показать, как с приходом войны меняется мирный уклад, и как трудно оставаться хорошим человеком в такое время. Как те интеллигентные люди, которые до господства фашистского режима читали Гёте, Манна, в одночасье превратились в зверей…"

В год празднования 80-тилетия Великой победы эта история звучит особенно пронзительно.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Надежда Меньшова,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александра Богданова,
  • Марианна Канивец,
  • Любовь Новак,
  • Александр Сериков,
  • Мария Орлова

и другие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений Аудио 
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Тёмный кислород: что за тайна скрывается на морском дне? Игорь Буккер Сводка с фронта: российские флаги над Великой Новосёлкой, США не одержали победу ни в одном конфликте Дмитрий Плотников Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Климатические угрозы: оттепели в Подмосковье и Москве грозят сельскому хозяйству
Вечные жильцы: что значит отказник от приватизации и стоит ли покупать такую квартиру
Учёные приблизились к разгадке появления жизни во Вселенной
Человек с глазами Моцарта: спектакль к 80-летию Великой Победы в театре Модерн
Сладкий перец потеряет вкус: избегайте этой ошибки — многие не знают об этом
Что есть, чтобы грудь была здоровой и красивой? Узнайте список продуктов
Названы города с сильнее всего подорожавшей арендой комнат
Кто покупает российские удобрения: названы главные импортёры
Как доказать вину дорожников и получить компенсацию за повреждения авто
Секреты счастливых пенсионеров: вечерние ритуалы для радости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.